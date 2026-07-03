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Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині: що відомо

Суспільство 14:29   03.07.2026
Вікторія Яковенко
Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині: що відомо Фото: АТ “Харківобленерго”

АТ “Харківобленерго” вдень 3 липня поінформувало, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки в регіоні застосували аварійні відключення світла.

«Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – звернулись енергетики.

Нагадаємо, у перші дні липня на Харківщині вводили графіки погодинних відключень електрики. Вони діяли з 17:00 до 22:00. Повернення графіків пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах і на підприємствах. Громадян просять перенести  активне енергоспоживання  (тобто включати ті ж самі кондиціонери, бойлери та пральні машинки) на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій –  з 10:00 до 16:00.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 14:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” поінформувало, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки в регіоні застосували аварійні відключення світла.".