Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині: що відомо

АТ “Харківобленерго” вдень 3 липня поінформувало, що через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки в регіоні застосували аварійні відключення світла.

«Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – звернулись енергетики.

Нагадаємо, у перші дні липня на Харківщині вводили графіки погодинних відключень електрики. Вони діяли з 17:00 до 22:00. Повернення графіків пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах і на підприємствах. Громадян просять перенести активне енергоспоживання (тобто включати ті ж самі кондиціонери, бойлери та пральні машинки) на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.