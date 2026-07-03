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Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси

Суспільство 11:05   03.07.2026
Оксана Горун
Без світла у вихідні будуть мешканці двох районів Харкова: адреси

Харківобленерго попередило про тривалі відключення електрики в низці будинків Основ’янського та Слобідського районів у вихідні, 4 та 5 липня.

Знеструмити житлові будинки доведеться, щоби провести невідкладні ремонти на електромережах. Світло планують відключати з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:

  • вул. Лисаветинська, 1, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 7д;
  • вул. Заливна, 2, 4, 8а, 6, 10, 12;
  • вул. Молочна, 56.

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Нагадаємо, НЕК “Укренерго” поінформувало, що 3 липня відключення світла за графіками в Україні не плануються. Раніше, в перші дні липня, графіки діяли вечорами. Їх запровадили через спеку, яка збільшила навантаження на енергосистему країни.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго попередило про тривалі відключення електрики в низці будинків Основ’янського та Слобідського районів у вихідні, 4 та 5 липня".