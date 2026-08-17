Новини Харкова — головне 17 серпня: обстріли, заява про «локдаун взимку»

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

16:24

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Златопільській громаді

Внаслідок удару є постраждалий, людині вже надали медичну допомогу, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

15:59

Вранці окупанти атакували БпЛА сільгосппідприємство в селищі Коломак

«Внаслідок влучання пошкоджено складську будівлю та виникла пожежа на площі 800 кв. м. За попередніми даними, постраждалих немає», – розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

15:30

РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик

Окупанти до жовтня спробують зафіксувати свою присутність в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому та Боровій, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Це робитимуть, щоб підтвердити фейкові заяви російського командування.

«Негативна є інформація, якщо ми говоримо про просування окупантів з району Куп’янська Вузлового, де росіяни все ж таки змогли розширити зону контролю від Піщаного на Курилівку. В районі Курилівки окупанти розширили зону контролю вглиб самого населеного пункту, не тільки контролюють зараз східну частину цього села, і мають можливість виходу для подальших інфільтрацій через посадки, лісосмуги поля, не тільки на Ківшарівку і Новоосинове, але і поступово в обхід або просто інфільтруючись повз наші позиції в сам Куп’янськ Вузловий», – зазначив експерт на Oboz.ua.

Він додав, що до кінця року, а особливо у жовтні, ворожі війська будуть намагатися зафіксувати свою присутність в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому, Боровій та Лимані. Детальніше.

Відео: Oboz.ua

13:49

Пів сотні людей постраждали на Харківщині за тиждень: чим бив ворог

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 75 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілів постраждали 50 людей, серед них – дитина. На жаль, одна людина загинула. Внаслідок вибуху невідомих пристроїв постраждали двоє людей», – розповів Синєгубов.

За його даними, за тиждень окупанти випустили на регіон: 16 ракет, п’ять РСЗВ, 31 КАБ, 26 БпЛА типу «Герань-2», чотири «ланцети», 17 «молний», 22 FPV-дрони, тип ще 335 безпілотників встановлюють.

Детальніше про наслідки ударів.

13:25

Локдаун взимку в Харкові прогнозує Ярославський, у ЦПД відповіли на заяву

«У нас буде зима, сподіваюсь, тепліша, ніж та, це все від природи залежить. А те, що у нас будуть локдауни в Одесі, Києві, Харкові – це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цієї зими. У нас є розуміння того, що Росія не зупиниться», – сказав Ярославський в інтерв’ю «Фабрика новин».

Відео: Фабрика новин

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що «чергове нагнітання про «локдауни» в Києві, Харкові та Одесі – це щось новеньке».

«Для початку, раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли мова йде про «ще жорсткіші, ніж цієї зими». В нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії ковід. По-друге – все озвучене є лише припущенням окремої людини, яка не є дотичною до питань підготовки до зими», – підкреслив Коваленко.

Він також закликав менше панікувати.

11:36

Вранці у Люботині сталася смертельна пожежа

Як виявилося, спалахнула кімната в житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. На місці рятувальники знайшли тіло жінки, також постраждав чоловік 1982 року народження.

“Увечері внаслідок ворожого удару БпЛА, у місті Златопіль Лозівського району сталося загоряння магазину. Площа пожежі склала близько 200 кв. м. Внаслідок обстрілу також пошкоджено автобус і трактор. Постраждала одна особа”, – додали у ДСНС.

09:15

Сьогодні, 17 серпня, близько 04:00 росіяни вдарили безпілотником по Ізюму

Попередньо, ворог атакував місто безпілотником типу “Герань”.

“Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Пошкоджено три багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, гараж, автомобіль, а також лінію електропередачі”, – уточнили в Ізюмській МВА.

Внаслідок обстрілу частина абонентів залишилася без світла. На цей час фахівці намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. Інформації щодо постраждалих немає.

07:15

Ніч у Харкові та області була “тривожною”

Тривога на Харківщині тривала всю ніч безперервно. Після опівночі регіон почали атакувати БпЛА – ударні, а також розвідувальні, писали моніторингові ТГ-канали. А близько 03:00 полетіли КАБи, попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу застосування авіабомб українські захисники писали тричі за невеликий проміжок часу. О 06:26 пролунав відбій, але вже за дві хвилини Харківщина знову “почервоніла” – росіяни почали запускати безпілотники.