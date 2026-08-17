Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

16:24

Враг атаковал БпЛА гражданскую инфраструктуру в Златопольской громаде

В результате удара пострадавший, человеку уже оказали медицинскую помощь, сообщил городской голова Николай Бакшеев.

15:59

Утром оккупанты атаковали БпЛА сельхозпредприятие в поселке Коломак

«В результате попадания повреждено складское здание и возник пожар на площади 800 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет», – рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

15:30

РФ спешит к октябрю: где попытается враг закрепиться на Харьковщине – аналитик

Оккупанты до октября попытаются зафиксировать свое присутствие в Купянске, Купянске-Узловом и Боровой, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Это будут делать, чтобы подтвердить фейковые заявления российского командования.

«Негативная информация, если мы говорим о продвижении оккупантов из района Купянска-Узлового, где россияне все же смогли расширить зону контроля от Песчаного на Куриловку. В районе Куриловки оккупанты расширили зону контроля вглубь самого населенного пункта, инфильтрировались глубже, не только контролируют сейчас восточную часть этого села, и имеют возможность выхода для дальнейших инфильтраций через посадки, лесополосы поля и так далее, не только на Ковшаровку и Новоосиновое, но и постепенно в обход или просто инфильтрируясь мимо наших позиций в сам Купянск-Узловой», — отметил эксперт на Oboz.ua.

Он добавил, что до конца года, особенно в октябре, вражеские войска будут пытаться зафиксировать свое присутствие в Купянске, Купянске-Узловом, Боровой и Лимане. Детальнее.

Видео: Oboz.ua

13:49

Полсотни человек пострадали на Харьковщине за неделю: чем бил враг

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пострадали 50 человек, среди них – ребенок. К сожалению, один человек погиб. В результате взрыва неизвестных устройств пострадали два человека», — рассказал Синегубов.

По его данным, за неделю оккупанты выпустили на регион: 16 ракет, пять РСЗО, 31 КАБ, 26 БпЛА типа «Герань-2», четыре «Ланцета», 17 «Молний», 22 FPV-дрона, тип еще 335 беспилотников устанавливают.

Детальнее о последствиях ударов.

13:25

Локдаун зимой в Харькове прогнозирует Ярославский, в ЦПД ответили на заявление

«У нас будет зима, надеюсь, теплее, чем та, это все от природы зависит. А то, что у нас будут локдауны в Одессе, Киеве, Харькове – это 100%. Причем такие локдауны, которых не было даже этой зимой. У нас есть понимание того, что Россия не остановится», – сказал Ярославский в интервью «Фабрика новостей».

Видео: Фабрика новин

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что «очередное нагнетание о «локдаунах» в Киеве, Харькове и Одессе – это что-то новенькое».

«Для начала, советую комментатору изучить, что такое локдаун, когда речь идет о «еще жестче, чем этой зимой». У нас не было локдаунов прошлой зимой. Последние были при пандемии ковидов. Во-вторых — все озвученное является лишь предположением отдельного человека, который не причастен к вопросам подготовки к зиме», — подчеркнул Коваленко.

Он также призвал меньше паниковать.

11:36

Утром в Люботине произошел смертельный пожар

Как оказалось, загорелась комната в жилом доме на площади 20 квадратных метров. На месте спасатели нашли тело женщины, также пострадал мужчина 1982 года рождения.

«Вечером в результате вражеского удара БпЛА в городе Златополь Лозовского района произошло возгорание магазина. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате обстрела также повреждены автобус и трактор. Пострадал один человек», – добавили в ГСЧС.

09:15

Сегодня, 17 августа, около 04:00 россияне ударили беспилотнником по Изюму

Предварительно, враг атаковал город беспилотником типа «Герань».

«В результате вражеских обстрелов зафиксировано попадание в частный жилой дом. Повреждены три многоквартирных и четыре частных жилых дома, гараж, автомобиль, а также линия электропередачи», – уточнили в Изюмской ГВА.

В результате обстрела часть абонентов остались без света. На данный момент специалисты пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение. Информации о пострадавших нет.

07:15

Ночь в Харькове и области была «тревожной»

Тревога на Харьковщине продолжалась всю ночь беспрерывно. После полуночи регион начали атаковать БпЛА – ударные, а также разведывательные, писали мониторинговые ТГ-каналы. А около 03:00 полетели КАБы, предупреждали Воздушные силы ВСУ.

При чем, об угрозе применения авиабомб украинские защитники писали трижды за небольшой промежуток времени. В 06:26 прозвучал отбой, но уже через две минуты Харьковщина снова «покраснела» – россияне начали запускать беспилотники.