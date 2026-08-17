Live

Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину

Происшествия 19:48   17.08.2026
Елена Нагорная
Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину Фото: Telegram-канал «Харьков 1654»

Утром 17 августа возле многоэтажки в Киевском районе Харькова нашли мертвым 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, выпал из окна четвертого этажа.

Трагедия произошла на улице Непокоренных. Правоохранители установили, что погибший проживал в съемной квартире на четвертом этаже один. Дверь помещения была закрыта изнутри, а владелец жилья уже дал показания, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Информацию зарегистрировали, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщала МГ «Объектив», 22 июля 16-летний парень погиб, выпав из окна двенадцатого этажа в Салтовском районе Харькова.

Читайте также: Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, сядет на 5 лет

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину
Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину
17.08.2026, 19:48
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
18.08.2026, 07:18
«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов
«Будет очень тяжелая зима»: разрешат ли мобильные АЗС, рассказал Синегубов
17.08.2026, 17:56
Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
Новости Харькова — главное 17 августа: обстрелы, заявление о «локдауне зимой»
17.08.2026, 21:44
Паника из-за «локдаунов», пожар и гибель футболиста – итоги 17 августа
Паника из-за «локдаунов», пожар и гибель футболиста – итоги 17 августа
17.08.2026, 23:00
Около 80 беспилотников атаковали Харьков и область в течение суток
Около 80 беспилотников атаковали Харьков и область в течение суток
18.08.2026, 08:37

Новости по теме:

17.08.2026
Паника из-за «локдаунов», пожар и гибель футболиста – итоги 17 августа
17.08.2026
Харьков украшают ко Дню города: на Новожаново появилось свое колесо обозрения
17.08.2026
Делать громкие выводы рано — Терехов о защите Харькова от FPV и прошлой неделе
17.08.2026
До 35 градусов жары: прогноз погоды по Харькову и области на 18 августа
17.08.2026
Пять трамваев в Харькове будут курсировать по-другому во вторник


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 19:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 августа возле многоэтажки в Киевском районе Харькова нашли мертвым 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, выпал из окна четвертого этажа.".