Под окнами многоэтажки в Харькове нашли мертвым 40-летнего мужчину

Утром 17 августа возле многоэтажки в Киевском районе Харькова нашли мертвым 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, выпал из окна четвертого этажа.

Трагедия произошла на улице Непокоренных. Правоохранители установили, что погибший проживал в съемной квартире на четвертом этаже один. Дверь помещения была закрыта изнутри, а владелец жилья уже дал показания, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Информацию зарегистрировали, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщала МГ «Объектив», 22 июля 16-летний парень погиб, выпав из окна двенадцатого этажа в Салтовском районе Харькова.