Під вікнами багатоповерхівки у Харкові знайшли мертвим 40-річного чоловіка

Вранці 17 серпня біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова знайшли мертвим 40-річного чоловіка, який, за попередніми даними, випав із вікна четвертого поверху.

Трагедія сталася на вулиці Нескорених. Правоохоронці встановили, що загиблий проживав в орендованій квартирі на четвертому поверсі один. Двері приміщення були зачинені зсередини, а власник житла вже дав свідчення, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази. Тіло направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті.

Інформацію зареєстрували, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 22 липня 16-річний хлопець загинув, випавши із вікна дванадцятого поверху у Салтівському районі Харкова.