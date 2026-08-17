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Під вікнами багатоповерхівки у Харкові знайшли мертвим 40-річного чоловіка

Події 19:48   17.08.2026
Олена Нагорна
Під вікнами багатоповерхівки у Харкові знайшли мертвим 40-річного чоловіка Фото: телеграм-канал “Харків 1654”

Вранці 17 серпня біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова знайшли мертвим 40-річного чоловіка, який, за попередніми даними, випав із вікна четвертого поверху.

Трагедія сталася на вулиці Нескорених. Правоохоронці встановили, що загиблий проживав в орендованій квартирі на четвертому поверсі один. Двері приміщення були зачинені зсередини, а власник житла вже дав свідчення, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази. Тіло направили до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті.

Інформацію зареєстрували, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. Слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 22 липня 16-річний хлопець загинув, випавши із вікна дванадцятого поверху у Салтівському районі Харкова.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 19:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 17 серпня біля багатоповерхівки в Київському районі Харкова знайшли мертвим 40-річного чоловіка, який, за попередніми даними, випав із вікна четвертого поверху.".