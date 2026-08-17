Сегодня 17 августа 2026: какой праздник и день в истории

17 августа 2008 года американский пловец Майкл Фелпс выиграл восьмое «золото» Олимпиады в Пекине, установив новый рекорд и войдя так в историю спорта. В 1991-м сняли клип на культовую песню группы «Nirvana» — «Smells Like Teen Spirit». В 1987-м покончил с собой последний живой представитель ближайшего окружения Гитлера – 93-летний Рудольф Гесс. В 1771-м Джозеф Пристли открыл фотосинтез. В 1498-м Чезаре Борджиа стал первым человеком в истории, который отказался от кардинальского титула. В 1245-м Даниил Галицкий разбил венгерское войско в битве под Ярославом.

Праздники и памятные даты 17 августа

17 августа в мире – День магазинов секонд-хенда.

Также сегодня: Международный день черного кота и Всемирный день баклажана.

17 августа в истории

17 августа 1245 года галицко-волынские войска под предводительством князя Даниила Галицкого разбили венгерскую армию в битве под Ярославом. Подробнее.

17 августа 1498 года Чезаре Борджиа стал первым человеком в истории, отказавшимся от кардинальского титула. Подробнее.

17 августа 1771 года англичанин Джозеф Пристли открыл явление фотосинтеза. Подробнее.

17 августа 1945 года Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов. Подробнее.

17 августа 1987 года покончил с собой Рудольф Гесс — бывший заместитель Гитлера и последний живой представитель его ближайшего окружения. В отличие от других ближайших к Гитлеру людей, Гессу не вынесли смертный приговор во время Нюрнбергского процесса. Его приговорили к пожизненному заключению – и так никогда и не амнистировали.

Гесс был одним из тех, кто первым присоединился к нацистскому движению. В Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) он вступил с членским номером 16.

«Он был лидером студенческого отряда национал-социалистов и поддерживал тесные связи с Адольфом Гитлером», — отмечают в Немецком историческом музее.

Участвовал в «Пивном путче» и был приговорен к 18-месячному заключению. В тюрьме стал личным секретарем Гитлера и, по свидетельству немецких историков, был одним из самых доверенных лиц лидера нацистов. Постепенно эти дружеские отношения поспособствовали быстрому карьерному росту бывшего секретаря. Уже в 1933 году он стал рейхсминистром и обергруппенфюрером СС, а следом – «заместителем фюрера».

«Несмотря на масштабы его деятельности как «заместителя фюрера «, Гесс постепенно отошел на второй план после укрепления нацистского правления. Он в основном выполнял представительские обязанности, а бюрократическую работу оставлял своему руководителю аппарата Мартину Борману, пишет Немецкий исторический музей. – Его политическое влияние продолжало снижаться с начала Второй мировой войны».

На этом фоне Гесс совершил поступок, который до сих пор вызывает дискуссии среди историков: это была его собственная инициатива или все же «задача партии». 10 мая 1941 года он тайно улетел в Шотландию. Считается, что планировал мирные переговоры с британским правительством. Но его интернировали как военнопленного. После этого Гитлер объявил Гесса «психопатом» и уволил со всех должностей.

«15 октября 1941 года Гесс пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в британском заключении. Впоследствии он страдал нервными расстройствами», — отмечают в музее.

На Нюрнбергском процессе Гесса оправдали по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В то же время признали виновным в заговоре и планировании агрессивной войны. За что приговорили к пожизненному заключению. Неустойчивое психическое состояние Гесса вызвало сомнения в его вменяемости, но все же «британского пленника» отправили отбывать пожизненное наказание в бывшей военной тюрьме Берлина — Шпандау. Ее контролировали все четыре государства-победителя, разделившие Германию на оккупационные зоны: СССР, США, Великобритания и Франция. Там же сидели еще шесть нацистских преступников. Постепенно их освобождали, и 30 сентября 1966 года Гесс остался единственным заключенным в Шпандау.

«Многочисленные ходатайства о помиловании от его семьи и разных политиков терпели неудачу из-за вето Советского Союза», — отмечают в Немецком историческом музее.

По выводам следствия, 93-летний Гесс покончил жизнь самоубийством. В свидетельстве о смерти, обнародованном Национальным архивом Великобритании, указано, что причина смерти — асфиксия вследствие повешения. Есть также краткая предсмертная записка, которую он адресовал жене.

17 августа 1991 года провели съемки видеоклипа на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». Подробнее.

17 августа 2008 года американский пловец Майкл Фелпс завоевал восьмую золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Так он превзошел рекорд своего же соотечественника Марка Спитца. Тот в 1972 году получил семь золотых наград за одну Олимпиаду. Подробнее.

Церковный праздник 17 августа

17 августа чтят память мученика Мирона, пресвитера. Мирон жил в ІІІ веке. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 17 августа, таким будет ноябрь.

Если на кустах поздней малины много ягод, то в этом году будет отличный урожай.

Что нельзя делать 17 августа

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя ходить на кладбище.

Лучше на этот день не планировать свадьбу и сватовство.