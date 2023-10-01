Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории

1 октября – День защитников и защитниц Украины, Покров Пресвятой Богородицы, День территориальной обороны, украинского казачества и УПА. В этот день также отмечают День учителя и ряд профессиональных праздников. 1 октября 1648 года казаки захватили крепость Кодак, в 1931 ХТЗ выпустил первый трактор. В 1945-м завершил работу Международный военный трибунал в Нюрнберге. В 1949-м провозгласили создание КНР, а в 2010-м Конституционный Суд Украины отменил политреформу и вернул Януковичу «полномочия Кучмы».

Праздники и памятные даты 1 октября

1 октября – День защитников и защитниц Украины.

«С этого года День защитников и защитниц перенесен с 14 на 1 октября в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на Новоюлианский стиль календаря. Ведь этот праздник совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы, что не случайно. Пресвятую Богородицу очень чтили казаки, а Покрова для них была одним из величайших праздников, за что и получила второе название – Казацкая Покрова», — разъясняют в Украинском институте национальной памяти.

По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, сегодня, 1 октября, в 9:00 вся страна минутой молчания почтит память Героев, погибших в боях с российскими захватчиками.

«В этот момент я прошу всех харьковчан, поддержать инициативу нашего Президента и независимо от места, где вы находитесь и дела, которым занимаетесь, остановиться. На одну минуту в память о подвиге тех, благодаря кому сегодня мы живем», — призвал мэр Харькова Игорь Терехов.

Вместе с Днем защитников и защитниц Украины в Покров отмечают День украинского казачества и День Украинской повстанческой армии.

В этом году на 1 октября также приходятся День территориальной обороны Украины и День учителя (День работников образования), которые всегда отмечают в первое воскресенье октября.

Также в Украине – День ветерана и День социолога.

В мире: Международный день пожилых людей, День геронтолога, Международный день музыки, Международный день кофе, День CD-плеера, Всемирный день татуировщика, Международный день охраны енотов, Международный день Гоше.

1 октября в истории

1 октября 1648 года казаки захватили польскую крепость Кодак на Запорожье.

Ее построили на высоком каменистом правом берегу Днепра с целью изолировать Запорожскую Сечь и установить контроль над казачеством. Инициатором строительства был польский великий коронный гетман Станислав Конецпольский. Современники называли крепость «ключом в Запорожье». Впрочем, почти сразу после строительства этот «ключ» казаки захватили. Впервые это сделали украинцы под предводительством Ивана Сулимы в 1635 году. Впоследствии поляки построили более прочные укрепления – по всем требованиям фортификационной науки того времени. Крепость окружал вал 14-метровой высоты и 48 метров шириной и ров шириной 32 метра и 22 метра глубиной. В трех километрах от крепости возвели сторожевую башню, а в самом Кодаке разместили артиллерию. По пересказам, Богдан Хмельницкий осматривал сооружение в 1639 году вместе с Конецпольским. И именно тогда, отвечая на вопросы поляка по поводу качеств крепости, отметил: «Построенное руками можно руками разрушить». Это утверждение со временем гетман доказал лично. 1 октября 1648 года после четырехмесячной осады казаки по приказу Хмельницкого взяли Кодак. «Антиказацкую» польскую крепость превратили в опорный пункт казацкого войска.

1 октября 1931 года Харьковский тракторный завод (ХТЗ) выпустил первый трактор — СХТЗ 15-30.

Завод построили менее чем через два года. К моменту, когда строительство начиналось, территория будущего завода находилась за чертой города – в 15 км от тогдашнего Харькова. Под стройплощадку отвели примерно 600 га. Из них 150 га – была территория будущего завода, а остальные – временные поселения для рабочих и техперсонала, склады, базы стройматериалов, админздания и т.д. К строительству завода привлекли, по разным данным, от 12 до 15 тысяч человек. Для них построили два поселения – Северное и Южное. Там разместили бараки, столовые, магазины. Были здесь медицинские заведения, бани, парикмахерские и даже клуб. Для артелей предусмотрели конюшни, гараж, склады фуража, провели водопровод. Впоследствии построили и кирпичный завод, производивший по 5 млн штук кирпича в месяц. В день, когда с конвейера сошел первый трактор, традиционно провели митинг. Первый харьковский трактор был красным, а за руль посадили «ударницу тракторостроя» — Марусю Бугаеву. Первые испытания нового изделия провели в Андреевской коммуне «Надежда». Трактор СХТЗ 15-30 разрабатывали, скопировав в пределах возможного один из лучших тракторов того времени – американский «McCormick-Deering 15/30» (компании «International Harvester»). Уже в октябре 1931-го ХТЗ выпустил 50 тракторов, в ноябре – 381, а в декабре 863.

1 октября 1946 года Нюрнбергский трибунал объявил приговоры главным обвиняемым – нацистским политикам, военным и идеологам нацизма. Список подсудимых состоял из 24 человек. Однако в зале присутствовал только 21. Еще до суда покончил с собой руководитель немецкого Трудового фронта Роберт Лей. Фюрера военной экономики Густава Круппа неподсудным сделал инсульт, после которого нацист впал в маразм. А личного секретаря Гитлера Мартина Бормана судили заочно – на тот момент и еще много лет спустя считали, что ему удалось сбежать.

Остальным суд вынес приговоры. К казни через повешение приговорили: Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрайхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Йодля. К пожизненному заключению: Гесса, Функа, Редера. К 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера. К 15 годам тюремного заключения: Нейрата. К 10 годам тюремного заключения: Деница. Трех подсудимых оправдали. Это начальник службы внутренней печати Ганс Фриче (в 1947 году во время денацификации его все же приговорили к 9 годам тюрьмы, но освободили через 3 года); Франц Папен, который во время Второй мировой войны был послом в Турции (во время денацификации его приговорили к 8 месяцам лишения свободы) и Ялмар Шахт, который был рейхсминистром без портфеля с 1937 по 1942 годы, однако в 1944-м его арестовало гестапо, до конца войны он находился в концлагерях (во время денацификации ему дали 8 лет, но выпустили по состоянию здоровья спустя год). Оправданные Шахт, Папен и Фриче в день вынесения приговора дали пресс-конференцию.

А вот процедуру оглашения обвинительных приговоров судьи запретили снимать на камеры. Как сообщали журналисты, начальник штаба Вермахта Вильгельм Кейтель, выслушав свой смертный приговор, щелкнул каблуками и поклонился судьям. Руководитель главного управления имперской безопасности (РСХА) Эрнст Кальтенбруннер поклонился трибуналу при входе и выходе. Рейхслятер и генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк в ответ на смертный приговор сказал: «Спасибо». Приговоренных к смертной казни повесили в ночь на 16 октября 1946 года. Единственный, кто смог этого избежать, – вице-фюрер и командующий Люфтваффе Герман Геринг. Он покончил с собой, приняв яд за несколько часов до казни. Среди приговоренных к пожизненному заключению единственный, кто отбыл его полностью, — заместитель фюрера по НСДАП Рудольф Гесс, сбежавший из нацистской Германии в Великобританию еще в мае 1941 года. Он пробыл в тюрьме до своей смерти – 17 августа 1987 года.

1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине глава КПК Мао Цзэдун официально провозгласил создание Китайской Народной Республики.

Перед этим китайские коммунисты разбили войска Гоминьдана в Гражданской войне (хотя формально она продолжалась еще полгода). 24 апреля 1949-го войска коммунистов заняли тогдашнюю столицу Китая – город Нанкин, а к концу лета – Гуанчжоу. Руководство Гоминьдана было вынуждено выехать на Тайвань. С этого времени началось существование «двух Китаев»: КНР и Республики Китай (Тайваня). Мировое сообщество долгое время продолжало признавать законным правительством Китая именно Китайскую Республику. Правительство на Тайване представляло весь Китай в ООН до 1971 года, поскольку Китайская Республика была одной из основательниц организации и постоянным членом Совбеза. В 1971-м ее исключили из ООН, заменив КНР через Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.

1 октября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года и вернул в Конституцию 1996 года. Этим решением судьи ответили на представление 252 народных депутатов (преимущественно – из «Партии регионов»). Авторы представления аргументировали его «нелегитимностью» закона 2222, которым в 2004 году изменили Конституцию – из-за якобы нарушения процедуры при его принятии. После этого действующий президент Украины Виктор Янукович приобрел «кучмовские» полномочия – то есть вновь имел право предлагать парламенту кандидатуру премьер-министра, отправлять в отставку правительство и отдельных министров, увольнять генпрокурора, а также самостоятельно назначать и увольнять глав ОГА и РГА.

Церковный праздник 14 октября

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в середине Х века произошло чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя, где тогда хранились головной покров, риза и пояс Богородицы. В тот момент Константинополь находился в осаде сарацин, и мог пасть в любой момент. Жители нашли убежище в храме и молились. В том числе там были император Лев VI с императрицей. И во время всенощной произошло чудо: святой юродивый Андрей с учеником Епифанием увидели, как Божья Матерь коленопреклонно молилась о спасении народа. После этого она подошла к престолу, сняла с головы покрывало и покрыла им всех молящихся в храме. На следующее утро враг отступил от города.

Народные приметы

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покров сбросят все листья, то год будет легким.

Если первый снег в Покров выпадет, то зима не скоро придет.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя работать по дому, убирать, стирать и шить.

Нельзя долго стоять у плиты и готовить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя стричь ногти.