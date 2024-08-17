Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории

17 августа 1245 года Даниил Галицкий разбил венгерское войско в битве под Ярославом. В 1771 году Джозеф Пристли открыл фотосинтез. В 1991-м сняли клип на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». В 2008-м американский пловец Майкл Фелпс выиграл восьмое «золото» Олимпиады в Пекине, установив новый рекорд и войдя так в историю спорта.

Праздники и памятные даты 17 августа

17 августа в мире – Международный день бездомных животных (отмечают в третью субботу августа).

Также отмечают: Международный день черного кота, День магазинов секонд-хенда, Международный день геокэшинга (туристическая игра с GPS) и День ресторана в августе – оба отмечают в третью субботу августа.

17 августа в истории

17 августа 1245 года галицко-волынские войска под предводительством князя Даниила Галицкого разбили венгерское войско в битве под Ярославом. Подробнее.

17 августа 1771 года англичанин Джозеф Пристли открыл явление фотосинтеза. Подробнее.

17 августа 1945 года Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов. Подробнее.

17 августа 1991 года провели съемки видеоклипа на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». Подробнее.

17 августа 2008 года американский пловец Майкл Фелпс завоевал восьмую золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Так он превзошел рекорд своего же соотечественника Марка Спитца. Тот в 1972 году получил семь золотых наград за одну Олимпиаду. Подробнее.

Церковный праздник 17 августа

17 августа чтят память мученика Мирона, пресвитера. Мирон жил в ІІІ веке. Он был христианским священником в Ахае (Греция). Во время богослужения, которое Мирон проводил в праздник Рождества Христова, в храм вошел местный правитель-язычник Антипатр с воинами. Он приказал схватить собравшихся христиан. Святой Мирон стал заступаться за паству. Тогда его самого схватили и подвергли пыткам. Его бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил Мирона от смерти. Тогда правитель заставлял святого поклониться идолам. Мирон отказался, и Антипатр отдал приказ нарезать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителя. Тогда правитель приказал отдать мученика диким зверям, однако те не трогали его. Чувствуя себя побежденным, Антипатр покончил жизнь самоубийством. А святого Мирона отвели в другой город, где мученику отрубили голову мечом.

Народные приметы

Какая погода 17 августа, таким будет ноябрь.

Если на кустах поздней малины много ягод, то в этом году будет отличный урожай.

Что нельзя делать 17 августа

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя ходить на кладбище.

Лучше на этот день не планировать свадьбу и сватовство.