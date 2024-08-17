Сьогодні 17 серпня: яке свято та день в історії

17 серпня 1245 року Данило Галицький розбив угорське військо у битві під Ярославом. У 1771 році Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез. 1991-го зняли кліп на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. 2008-го американський плавець Майкл Фелпс виграв восьме “золото” Олімпіади в Пекіні, встановивши новий рекорд і увійшовши так в історію спорту.

Свята та пам’ятні дати 17 серпня

17 серпня у світі – Міжнародний день безпритульних тварин (відзначають у третю суботу серпня).

Також відзначають: Міжнародний день чорного кота, День магазинів секонд-хенду, Міжнародний день геокешинга (туристична гра із застосуванням GPS) і День ресторану в серпні – обидва відзначають у третю суботу серпня.

17 серпня в історії

17 серпня 1245 року галицько-волинські війська під проводом князя Данила Галицького розбили угорське військо у битві під Ярославом. Докладніше.

17 серпня 1771 року англієць Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу. Докладніше.

17 серпня 1945 року Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів. Докладніше.

17 серпня 1991 року провели фільмування відеокліпу на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. Докладніше.

17 серпня 2008 року американський плавець Майкл Фелпс завоював восьму золоту медаль Олімпіади-2008 у Пекіні. Так він перевершив рекорд свого ж земляка Марка Спітца. Той 1972 року отримав сім золотих нагород за одну Олімпіаду. Докладніше.

Церковне свято 17 серпня

17 серпня вшановують пам’ять мученика Мирона, пресвітера. Мирон жив у III столітті. Він був християнським священником в Ахаї (Греція). Під час богослужіння, яке Мирон проводив у свято Різдва Христового, до храму зайшов місцевий правитель-язичник Антипатр з воїнами. Він наказав схопити присутніх християн. Святий Мирон почав заступатися за паству. Тоді його самого схопили та піддали тортурам. Його кинули в розжарену піч, але Господь зберіг Мирона від смерті. Тоді правитель змушував святого вклонитися ідолам. Мирон відмовився, й Антипатр наказав різати ремені з його шкіри. Святий Мирон взяв один з ременів і кинув його в обличчя мучителя. Тоді правитель наказав віддати мученика диким звірям, проте ті не чіпали його. Відчуваючи себе переможеним, Антипатр покінчив життя самогубством. А святого Мирона відвели в інше місто, де йому відрубали голову мечем.

Народні прикмети

Яка погода 17 серпня, таким буде листопад.

Якщо на кущах пізньої малини багато ягід, то в цьому році буде чудовий урожай.

Що не можна робити 17 серпня

Не можна довго дивитися в дзеркало.

Не можна ходити на цвинтар.

Краще на цей день не планувати весілля і сватання.