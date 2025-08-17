Сегодня 17 августа: какой праздник и день в истории

17 августа 1245 года Даниил Галицкий разбил венгерское войско в битве под Ярославом. В 1498-м Чезаре Борджиа стал первым человеком в истории, отказавшимся от кардинальского титула. В 1771-м Джозеф Пристли открыл фотосинтез. В 1991-м сняли клип на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». В 2008-м американский пловец Майкл Фелпс выиграл восьмое «золото» Олимпиады в Пекине, установив новый рекорд и войдя так в историю спорта.

Праздники и памятные даты 17 августа

17 августа в мире – День магазинов секонд-хенда и Международный день черного кота.

17 августа в истории

17 августа 1245 года галицко-волынские войска под предводительством князя Даниила Галицкого разбили венгерскую армию в битве под Ярославом. Подробнее.

17 августа 1498 года Чезаре Борджиа стал первым человеком в истории, отказавшимся от кардинальского титула. Чезаре вообще был человеком с такой биографией, что только романы писать. Его стремление к политической власти, склонность к интригам и жестокости вдохновили Никколо Макиавелли на создание его политического трактата «Государь» (в оригинале – «Князь» или «О княжествах»).

С Борджиа Макиавелли был знаком лично, долго и хорошо. Так что оставил о нем много записей, из которых можно судить о характере этого деятеля. Например, писал следующее: «Борджиа имеет один из важнейших атрибутов великого человека: он умелый авантюрист и знает, как использовать выпавший ему шанс с наибольшей для себя выгодой».

Что касается биографии Чезаре Борджиа, то она была нетривиальна с самого начала. Ведь юноша был незаконнорожденным отпрыском кардинала Родерика Льянсол-и-де-Боржа (в итализованном варианте имени он известен как Родриго Борджиа). В дальнейшем Родерик, не соблюдавший целибат, стал Папой Римским Александром VI. Недостаточное целомудрие, впрочем, было далеко не единственным недостатком этого главы Католической церкви. Он не гнушался убийствами и торговал церковными должностями. Современники даже подозревали Папу в кровосмесительных отношениях с собственной дочерью (что, впрочем, не доказано). На этом фоне едва ли не самой мелкой проблемой выглядело то, что Александр VI первым среди Пап Римских открыто признал своих внебрачных детей.

Неудивительно, что так же откровенно Папа продвигал своих потомков по карьерной лестнице. Чезаре Борджиа уже в 15 лет стал епископом, в 17 – архиепископом Валенсии, а в 18 — кардиналом. Однако быть церковным деятелем, по всей видимости, не соответствовало его амбициям. Когда кардиналу было 22 года, отец пытался организовать его свадьбу с дочерью короля Неаполя, что вообще не соответствовало никаким канонам Католической церкви. Свадьба так и не случилась из-за отказа отца невесты. Но в том же году, 17 августа 1498-го, Чезаре отказался от сана, чтобы стать военным. Король Франции Людовик XII сразу предоставил экс-кардиналу титул герцога Валентинуа. После чего Чезаре Борджиа при поддержке Людовика женился на сестре короля Наваррского Шарлотте д’Альбре. Сам Людовик «проникся» судьбой Чезаре не просто так – в обмен он получил от Папы Римского разрешение развестись.

Новоиспеченный герцог Валентинуа стал генералом армии Людовика XII. В дальнейшем Папа и отец в одном флаконе создал для сына собственное государство на севере Италии и назначил командующим папскими армиями. Во главе этого войска Чезаре расширял свои территории, параллельно прибегая к интригам, убийствам, предательствам и всяческим проявлениям подлости. То есть ставил власть выше любых понятий морали и становился «государем» именно того типа, который описал Макиавелли. Яркая жизнь Чезаре была успешной, пока жив был его отец. После смерти Александра VI и очень короткого понтификата его преемника, благосклонного к Борджиа, удача отвернулась от Чезаре. Его земли возвращались под папскую власть, а сам Борджиа, преданный одним из ближайших союзников, оказался в заключении в Испании. Впрочем, со временем смог убежать и еще повоевать на службе у брата своей жены – короля Наварры Жана III. Чезаре погиб, попав в засаду во время осады замка – получил смертельное ранение копьем.

17 августа 1771 года англичанин Джозеф Пристли открыл явление фотосинтеза. Подробнее.

<br />

17 августа 1945 года Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов. Подробнее.

17 августа 1991 года провели съемки видеоклипа на культовую песню группы «Nirvana» «Smells Like Teen Spirit». Подробнее.

17 августа 2008 года американский пловец Майкл Фелпс завоевал восьмую золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине. Так он превзошел рекорд своего же соотечественника Марка Спитца. Тот в 1972 году получил семь золотых наград за одну Олимпиаду. Подробнее.

Церковный праздник 17 августа

17 августа чтят память мученика Мирона, пресвитера. Мирон жил в ІІІ веке. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 17 августа, таким будет ноябрь.

Если на кустах поздней малины много ягод, то в этом году будет отличный урожай.

Что нельзя делать 17 августа

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя ходить на кладбище.

Лучше на этот день не планировать свадьбу и сватовство.