Новости Харькова — главное 3 июня: удары БпЛА, Терехов об изменениях в мэрии

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

14:54

3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов

Утром 3 июня враг атаковал Харьков пятью «Шахедами», два из них были реактивны, сообщил мэр города Игорь Терехов на месте «прилета».

«Утром мы получили пять ударов по городу. Это критическая инфраструктура, железнодорожная инфраструктура», — сказал мэр.

Он также уточнил, что «Шахед», ударивший по Холодногорскому району, был изготовлен месяц назад.

«Было попадание в частный дом. К сожалению, погибла женщина. Первыми приехала патрульная полиция и делали все для того, чтобы спасти жизнь этой женщины. Потом две кареты «скорой» приехали, но к сожалению, мы ее потеряли. Ее муж только пришел со смены. Кстати, он тоже работает в одном из депо, в которое было попадание. Вообще было повреждено три частных дома», — рассказал Терехов.

Видео: «Думка»

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского обстрела Холодногорского района днем ​​пострадал 52-летний мужчина. У него – острая реакция на стресс.

13:31

Меньше заместителей, новый департамент: мэр Харькова Игорь Терехов поделился, какие именно изменения ждут городские власти

«Харьков меняется. И исполнительные органы городских властей тоже должны меняться. Структура, которая формировалась в мирное время и работала в условиях великой войны, сегодня нуждается в обновлении», — анонсирует мэр.

Первое, что предлагать Терехов, – сокращение числа заместителей городского головы – с 13 до 8.

Второе, по его мнению, более важное решение касается контроля. В частности, он предлагает создать департамент внутреннего контроля и аудита. Подчиняться он будет Терехову.

«Его задача простая: проверять, как в коммунальных предприятиях, учреждениях, департаментах и ​​управлениях города используются бюджетные средства. Кто работает честно – тому бояться нечего. Кто привык жить на средства города – чувствуйте себя. Потому что бюджет Харькова – это не чья-то кормушка. Это деньги людей», – пишет Терехов.

Он надеется, что депутаты поддержат предложенные изменения.

12:19

Количество пострадавших в Ракитном выросло до 5 человек

Об этом информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

12:10

Армия РФ ударила БпЛА по ферме в селе Ракитное: погибли два человека, пострадали – трое

«Предварительно, в селе горит частный дом, сено и хозяйственная постройка», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

12:03

Взрывы продолжают раздаваться в Харькове

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух вражеских попаданиях БпЛА в Холодногорском районе.

В результате попадания повреждены частный дом и насосная станция, горит авто, пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Также мэр информирует о пострадавших — их состояние и количество уточняются.

Также враг атакует и область. Синегуб информирует об ударе по поселку Коротыч.

«По предварительным данным, на месте удара загорелся пожар. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил он.

09:00

Утро в Харькове опять началось со взрывов

Взрывы в Харькове прозвучали утром 3 июня около 08:40. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударе реактивного «Шахеда» в Холодногорском районе города. Последствия «прилета» еще устанавливают, добавил он. Также Терехов призвал жителей быть осторожными – на город продолжают лететь боевые дроны.

07:10

Как прошла ночь в Харькове и области

Воздушная тревога в Харькове прозвучала в 00:41. В Воздушных силах ВСУ написали об угрозе применения баллистического оружия на северо-востоке.

Отбой прозвучал в 01:23, а в 03:09 тревогу объявили вновь – в области появились российские БпЛА. Вскоре на регион полетели КАБы. Угроза применения авиабомб возникла для северной части Харьковщины. Тревога продолжалась до самого утра – отбой объявили в 05:27. Информации о взрывах не было. По состоянию на 07:10 в Харькове и области – тихо, новых угроз нет.