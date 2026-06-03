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3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов

Происшествия 14:49   03.06.2026
Виктория Яковенко
3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов

Утром 3 июня враг атаковал Харьков пятью «Шахедами», два из них — были реактивны, сообщил мэр города Игорь Терехов на месте «прилета».

«Утром мы получили пять ударов по городу. Это критическая инфраструктура, железнодорожная инфраструктура», — сказал мэр.

Он также уточнил, что «Шахед», ударивший по Холодногорскому району, был изготовлен месяц назад.

«Было попадание в частный дом. К сожалению, погибла женщина. Первыми приехала патрульная полиция и делали все для того, чтобы спасти жизнь этой женщины. Потом две кареты «скорой» приехали, но к сожалению, мы ее потеряли. Ее муж только пришел со смены. Кстати, он тоже работает в одном из депо, в которое было попадание. Вообще было повреждено три частных дома», — рассказал Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского обстрела Холодногорского района днем ​​пострадал 52-летний мужчина. У него – острая реакция на стресс.

Видео: «Думка»

Терехов также сообщил, что накануне ранения получил мужчина, который подошел посмотреть на «Шахед», который упал в Харькове.

«Он находился на открытом месте, человек подошел и раздался взрыв. Я хочу сказать, что вообще уже не первый случай, когда есть попадание БаЛА, но нет разрыва. Человек идет к нему и затем взрыв, и человек гибнет. Поэтому нужно будет очень осторожно, ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту попадания БпЛА», — обратился Терехов.

Напомним, утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов. Они звучали периодически начиная с 08:40. Мэр города Игорь Терехов информировал об ударах вражеских БпЛА. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за вражеских обстрелов Харькова за помощью медиков обратились шесть человек.

Также взрывы слышали и днем. Было известно об ударе по Холодногорскому району. Там погибла женщина.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 3 июня враг атаковал Харьков пятью «Шахедами», два из них — были реактивны, сообщил мэр города Игорь Терехов на месте «прилета».".