3 июня по Харькову били и реактивные «Шахеды»: Терехов о последствиях ударов
Утром 3 июня враг атаковал Харьков пятью «Шахедами», два из них — были реактивны, сообщил мэр города Игорь Терехов на месте «прилета».
«Утром мы получили пять ударов по городу. Это критическая инфраструктура, железнодорожная инфраструктура», — сказал мэр.
Он также уточнил, что «Шахед», ударивший по Холодногорскому району, был изготовлен месяц назад.
«Было попадание в частный дом. К сожалению, погибла женщина. Первыми приехала патрульная полиция и делали все для того, чтобы спасти жизнь этой женщины. Потом две кареты «скорой» приехали, но к сожалению, мы ее потеряли. Ее муж только пришел со смены. Кстати, он тоже работает в одном из депо, в которое было попадание. Вообще было повреждено три частных дома», — рассказал Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского обстрела Холодногорского района днем пострадал 52-летний мужчина. У него – острая реакция на стресс.
Видео: «Думка»
Терехов также сообщил, что накануне ранения получил мужчина, который подошел посмотреть на «Шахед», который упал в Харькове.
«Он находился на открытом месте, человек подошел и раздался взрыв. Я хочу сказать, что вообще уже не первый случай, когда есть попадание БаЛА, но нет разрыва. Человек идет к нему и затем взрыв, и человек гибнет. Поэтому нужно будет очень осторожно, ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту попадания БпЛА», — обратился Терехов.
Напомним, утро 3 июня в Харькове снова началось со взрывов. Они звучали периодически начиная с 08:40. Мэр города Игорь Терехов информировал об ударах вражеских БпЛА. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за вражеских обстрелов Харькова за помощью медиков обратились шесть человек.
Также взрывы слышали и днем. Было известно об ударе по Холодногорскому району. Там погибла женщина.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 14:49;