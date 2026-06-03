3 червня по Харкову били і реактивні «шахеди»: Терехов про наслідки ударів

Вранці 3 червня ворог атакував Харків п’ятьма «шахедами», два з них – були реактивні, повідомив мер міста Ігор Терехов на місці «прильоту».

«Вранці ми отримали п’ять ударів по місту. Це критична інфраструктура, залізнична інфраструктура», – сказав міський голова.

Він також уточнив, що «шахед», який вдарив по Холодногірському району був вироблений місяць тому.

«Було влучання в приватний будинок. На жаль, загинула жінка. Першими приїхала патрульна поліція і робили все для того, щоб врятувати життя цієї жінки. Потім дві карети «швидкої» приїхали, але на жаль, ми її втратили. Її чоловік тільки прийшов зі зміни. До речі, він теж працює в одному з депо, в яке було влучання. Взагалі було пошкоджено три приватні будинки», – розповів Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу Холодногірського району вдень постраждав 52-річний чоловік. У нього – гостра реакція на стрес.

Відео: “Думка”

Терехов також повідомив, що напередодні поранення отримав чоловік, який підійшов подивитись на «шахед», який впав у Харкові.

«Він знаходився на відкритій місцевості, людина підійшла і пролунав вибух. Я хочу сказати, що взагалі вже не перший такий випадок, коли є влучання БаЛА, але немає розриву, немає вибухів. Людина йде до нього і потім вибух, і людина гине. Тому потрібно буде дуже обережно, в жодному разі не приближатися до місця влучання БпЛА», – звернувся Терехов.

Нагадаємо, ранок 3 червня у Харкові знову почався з вибухів. Вони лунали періодично, починаючи з 08:40. Мер міста Ігор Терехов інформував про удари ворожих БпЛА. «Прильоти» фіксували у Холодногірському та Основ’янському районах. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через ворожий обстріл Харкова по допомогу медиків звернулися шестеро людей.

Також вибухи чули і вдень. Було відомо про удар по Холодногірському району. Там загинула жінка.