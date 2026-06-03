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Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов

Происшествия 23:59   03.06.2026
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов Фото иллюстративное/ Вадим Беликов

Около 23:30 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 00:10. В результате ракетного удара по Слободскому району вспыхнула сухая трава на открытой местности, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

На эту минуту без пострадавших.

23:35

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании баллистической ракеты в Слободском районе.

Информация о пострадавших не поступала, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, 3 июня в Харькове взрывы раздавались с 8:30. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. В 11:30 беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе. Тяжелые ранения получила его владелица. Полицейские и медики «экстренки» пытались реанимировать женщину в течение часа. К сожалению, она умерла. Как сообщил на месте попадания мэр Игорь Терехов, российские военные утром атаковали город пятью «Шахедами», два из которых были реактивными. Под ударами также находилась критическая и железнодорожная инфраструктура.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 23:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:30 в Харькове раздался взрыв.".