Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов

Около 23:30 в Харькове раздался взрыв.

Дополнено в 00:10. В результате ракетного удара по Слободскому району вспыхнула сухая трава на открытой местности, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

На эту минуту без пострадавших.

23:35

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании баллистической ракеты в Слободском районе.

Информация о пострадавших не поступала, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, 3 июня в Харькове взрывы раздавались с 8:30. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. В 11:30 беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе. Тяжелые ранения получила его владелица. Полицейские и медики «экстренки» пытались реанимировать женщину в течение часа. К сожалению, она умерла. Как сообщил на месте попадания мэр Игорь Терехов, российские военные утром атаковали город пятью «Шахедами», два из которых были реактивными. Под ударами также находилась критическая и железнодорожная инфраструктура.