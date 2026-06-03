Взрыв в Харькове: по городу ударила ракета – Терехов
Около 23:30 в Харькове раздался взрыв.
Дополнено в 00:10. В результате ракетного удара по Слободскому району вспыхнула сухая трава на открытой местности, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
На эту минуту без пострадавших.
23:35
Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании баллистической ракеты в Слободском районе.
Информация о пострадавших не поступала, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, 3 июня в Харькове взрывы раздавались с 8:30. «Прилеты» фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. В 11:30 беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе. Тяжелые ранения получила его владелица. Полицейские и медики «экстренки» пытались реанимировать женщину в течение часа. К сожалению, она умерла. Как сообщил на месте попадания мэр Игорь Терехов, российские военные утром атаковали город пятью «Шахедами», два из которых были реактивными. Под ударами также находилась критическая и железнодорожная инфраструктура.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 23:59;