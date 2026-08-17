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РФ спешит к октябрю: где попытается враг закрепиться на Харьковщине – аналитик

Фронт 15:27   17.08.2026
Виктория Яковенко
РФ спешит к октябрю: где попытается враг закрепиться на Харьковщине – аналитик

Оккупанты до октября попытаются зафиксировать свое присутствие в Купянске, Купянске-Узловом и Боровой, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Это будут делать, чтобы подтвердить фейковые заявления российского командования.

«Негативная информация, если мы говорим о продвижении оккупантов из района Купянска-Узлового, где россияне все же смогли расширить зону контроля от Песчаного на Куриловку. В районе Куриловки оккупанты расширили зону контроля вглубь самого населенного пункта, инфильтрировались глубже, не только контролируют сейчас восточную часть этого села, и имеют возможность выхода для дальнейших инфильтраций через посадки, лесополосы поля и так далее, не только на Ковшаровку и Новоосиновое, но и постепенно в обход или просто инфильтрируясь мимо наших позиций в сам Купянск-Узловой», — отметил эксперт на Oboz.ua.

Он добавил, что до конца года, особенно в октябре, вражеские войска будут пытаться зафиксировать свое присутствие в Купянске, Купянске-Узловом, Боровой и Лимане.

«Чтобы подтвердить тот фейк, который распространялся в 2025 году о том, что российские оккупационные войска захватили полностью Купянск и Купянск-Узловой. То есть они сейчас работают на пропаганду, чтобы просто закрепиться, иметь там хоть какие-то закрепленные зоны, и в октябре этого года на как раз годовщину этих заявлений, которые делали Путин, Козовлев, Белоусов, Герасимов, продемонстрировать: «Ну так мы не соврали, вот мы здесь есть, вот наше присутствие». Ну и это также будет заставлять их тратить много человеческого ресурса, и они им будут абсолютно и полностью пренебрегать», – пояснил Коваленко.

С другой стороны, продолжает он, СОУ сейчас находятся в достаточно сложной ситуации, но не полностью безысходной.

«Потому что провести контратакующие действия, а также перерезание или даже освобождение Песчаного в районе Куриловки, ну в принципе теоретически это возможно. Будет ли это сделано, увидим, но в принципе это возможно», – подчеркнул Коваленко.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты до октября попытаются зафиксировать свое присутствие в Купянске, Купянске-Узловом и Боровой, считает Александр Коваленко.".