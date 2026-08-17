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РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик

Фронт 15:27   17.08.2026
Вікторія Яковенко
РФ поспішає до жовтня: де спробує ворог закріпитися на Харківщині – аналітик

Окупанти до жовтня спробують зафіксувати свою присутність в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому та Боровій, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Це робитимуть, щоб підтвердити фейкові заяви російського командування.

«Негативна є інформація, якщо ми говоримо про просування окупантів з району Куп’янська Вузлового, де росіяни все ж таки змогли розширити зону контролю від Піщаного на Курилівку. В районі Курилівки окупанти розширили зону контролю вглиб самого населеного пункту, інфільтрувалися глибше, не тільки контролюють зараз східну частину цього села, і мають можливість виходу для подальших інфільтрацій через посадки, лісосмуги поля і так далі, не тільки на Ківшарівку і Новоосинове, але і поступово в обхід або просто інфільтруючись повз наші позиції в сам Куп’янськ Вузловий», – зазначив експерт на Oboz.ua.

Він додав, що до кінця року, а особливо у жовтні, ворожі війська будуть намагатися зафіксувати свою присутність в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому, Боровій та Лимані.

«Щоб підтвердити той фейк, який розповсюджувався в 2025 році про те, що російські окупаційні війська захопили повністю Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Тобто вони зараз працюють на пропаганду, щоб просто закріпитися, мати там хоча б якісь закріплені зони, і в жовтні цього року на якраз річницю цих заяв, які робив Путін, Козовльов, Білоусов, Герасимов, продемонструвати: «Ну так ми ж не збрехали, от ми тут є, от наша присутність». Ну і це також буде змушувати їх витрачати багато людського ресурсу, і вони їм будуть абсолютно та повністю нехтувати», – пояснив Коваленко.

З іншого боку, продовжує він, СОУ зараз знаходяться в досить складній ситуації, але не повністю безвихідній.

«Тому що провести контратакуючі дії, а також перерізання або навіть звільнення Піщаного в районі Курилівки, ну в принципі теоретично це можливо. Чи буде це зроблено, побачимо, але в принципі це можливо», – підкреслив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Читайте також: Окупанти просунулися в районі Куп’янська – DeepState

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти до жовтня спробують зафіксувати свою присутність в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому та Боровій, вважає Олександр Коваленко.".