244 багатоповерхівки пошкоджені на Куп’янщині: Канашевич про ситуацію (відео)

777 мешканців залишаються у Куп’янській громаді, трохи більше 320 – безпосередньо у самому Куп’янську, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Він розповів, яку зброю наразі ворог активно використовує для атак.

«Станом на ранок не було повідомлень про обстріли і застосування КАБів. Але, тим не менше, є інша інформація, що внаслідок попередньої атаки FPV-дрона у нас є один загиблий. Зараз вирішується питання щодо евакуації тіла в морг міста Чугуєва. Якщо взагалі оцінювати ситуацію в районі, в місті Куп’янськ, то вона залишається без суттєвих змін. Ворог як застосовував, так і застосовує увесь спектр озброєння. Особливо активно використовує FPV-дрони, можна говорити, що пересування по дорогах наближених до Куп’янська, громад, які знаходяться недалеко від лінії фронту, достатньо небезпечне», – зазначив Канашевич.

За його словами, є певні ускладнення з проведенням евакуації. І поліція, і ДСНС, і органи місцевої влади залучають усі свої можливості, щоб вивозити людей.

«Зараз залучаємо всі сили, щоб люди евакуювалися і бачимо, що певне збільшення щодо евакуації Шевченківської і Великобурлуцької громад наразі присутнє», – підкреслив Канашевич.

Він також повідомив, що загалом в Куп’янській громад знаходиться 262 багатоповерхівки, з них 244 – пошкоджені. 18 визнані як зруйновані – усі вони знаходяться на правому березі в Куп’янську.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”