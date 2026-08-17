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244 многоэтажки повреждены на Купянщине: Канашевич о ситуации (видео)

Записано 12:20   17.08.2026
Виктория Яковенко
244 многоэтажки повреждены на Купянщине: Канашевич о ситуации (видео) Скриншот

777 жителей остаются в Купянской громаде, чуть больше 320 – непосредственно в самом Купянске, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Он рассказал, какое оружие враг активно использует для атак.

«По состоянию на утро не было сообщений об обстрелах и применении КАБов. Но, тем не менее, есть другая информация, что в результате предварительной атаки FPV-дрона у нас есть один погибший. Сейчас решается вопрос об эвакуации тела в морг города Чугуева. Если вообще оценивать ситуацию в районе, в городе Купянск, она остается без существенных изменений. Враг как применял, так и применяет весь спектр вооружения. Особенно активно использует FPV-дроны, можно говорить, что передвижение по дорогам приближенным к Купянску, громадам, которые находятся недалеко от линии фронта, достаточно опасно», — отметил Канашевич.

По его словам, есть осложнения с проведением эвакуации. И полиция, и ГСЧС, и органы местных властей привлекают все свои возможности, чтобы вывозить людей.

«Сейчас привлекаем все силы, чтобы люди эвакуировались и видим, что определенное увеличение эвакуации Шевченковской и Великобурлукской громад сейчас присутствует», — подчеркнул Канашевич.

Он также сообщил, что всего в Купянской громаде находится 262 многоэтажки, из них 244 — повреждены. 18 признаны разрушенными – все они находятся на правом берегу в Купянске.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 12:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "777 жителей остаются в Купянской громаде, чуть больше 320 – непосредственно в самом Купянске, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".