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Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса

Общество 11:05   03.07.2026
Оксана Горун
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго предупредило о продолжительных отключениях электричества в ряде домов Основянского и Слободского районов в выходные, 4 и 5 июля.

Обесточить жилые дома придется, чтобы провести неотложные ремонты на электросетях. Свет планируют отключать с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

  • ул. Елизаветинская, 1, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 7д;
  • ул. Заливная, 2, 4, 8а, 6, 10, 12;
  • ул. Молочная, 56.

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Напомним, НЭК «Укрэнерго» проинформировало, что 3 июля отключения света по графикам в Украине не планируются. Ранее, в первые дни июля, графики действовали по вечерам. Их ввели из-за жары, которая увеличила нагрузку на энергосистему страны.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго предупредило о продолжительных отключениях электричества в ряде домов Основянского и Слободского районов в выходные, 4 и 5 июля".