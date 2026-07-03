Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса

Харьковоблэнерго предупредило о продолжительных отключениях электричества в ряде домов Основянского и Слободского районов в выходные, 4 и 5 июля.

Обесточить жилые дома придется, чтобы провести неотложные ремонты на электросетях. Свет планируют отключать с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

ул. Елизаветинская, 1, 1б, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 7д;

ул. Заливная, 2, 4, 8а, 6, 10, 12;

ул. Молочная, 56.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» проинформировало, что 3 июля отключения света по графикам в Украине не планируются. Ранее, в первые дни июля, графики действовали по вечерам. Их ввели из-за жары, которая увеличила нагрузку на энергосистему страны.