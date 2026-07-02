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Отключений света 3 июля не прогнозируют — Укрэнерго

Общество 21:52   02.07.2026
Оксана Горун
Отключений света 3 июля не прогнозируют — Укрэнерго Фото: Сергей Зеленский/telegram

НЭК «Укрэнерго» сообщило, что 3 июля в Украине может пройти без графиков почасовых отключений электричества.

«Завтра, в пятницу, применение мер по ограничению потребления не планируется. Использование мощных электроприборов следует перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в вечернее время», — проинформировала пресс-служба компании.

Напомним, в первые дни июля в Харьковской области вводили графики почасовых отключений электричества. Они действовали с 17:00 до 22:00. Возвращение графиков связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Граждан просят перенести активное энергопотребление (то есть включать те же кондиционеры, бойлеры и стиральные машинки) на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 21:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НЭК «Укрэнерго» сообщило, что 3 июля в Украине может пройти без графиков почасовых отключений электричества".