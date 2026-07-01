Сегодня на Харьковщине будут отключать электричество: график от облэнерго

Графики почасовых отключений будут действовать на Харьковщине 1 июля, с 17:00 до 22:00, сообщила пресс-служба АК «Харьковоблэнерго».

«Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды», — пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям ориентировочно:

1.1 17:00-19:30

1.2 17:00-19:30

3.1 19:30-22:00

3.2 19:30-22:00

Список адресов по очередям — тут.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Напомним, возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Харьковоблэнерго ранее обратилось к потребителям, призвав перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.