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Сегодня на Харьковщине будут отключать электричество: график от облэнерго

Общество 10:28   01.07.2026
Оксана Горун
Сегодня на Харьковщине будут отключать электричество: график от облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Графики почасовых отключений будут действовать на Харьковщине 1 июля, с 17:00 до 22:00, сообщила пресс-служба АК «Харьковоблэнерго».

«Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды», — пояснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям ориентировочно:

1.1 17:00-19:30
1.2 17:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 19:30-22:00

Список адресов по очередям — тут.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

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Напомним, возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Харьковоблэнерго ранее обратилось к потребителям, призвав перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 10:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений будут действовать на Харьковщине 1 июля, с 17:00 до 22:00, сообщила пресс-служба АК «Харьковоблэнерго»".