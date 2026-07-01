Сегодня на Харьковщине будут отключать электричество: график от облэнерго
Графики почасовых отключений будут действовать на Харьковщине 1 июля, с 17:00 до 22:00, сообщила пресс-служба АК «Харьковоблэнерго».
«Причина введения ограничений – значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды», — пояснили энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям ориентировочно:
1.1 17:00-19:30
1.2 17:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 19:30-22:00
Список адресов по очередям — тут.
Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
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Напомним, возвращение графиков отключения электричества связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Харьковоблэнерго ранее обратилось к потребителям, призвав перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.