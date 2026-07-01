Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго
Графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АК “Харківобленерго”.
“Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду”, – пояснили енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах орієнтовно:
1.1 17:00-19:30
1.2 17:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 19:30-22:00
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
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Нагадаємо, повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах. Харківобленерго раніше звернулося до споживачів, закликавши перенести активне енергоспоживання на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.