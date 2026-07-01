Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго

Графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АК “Харківобленерго”.

“Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду”, – пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах орієнтовно:

1.1 17:00-19:30

1.2 17:00-19:30

3.1 19:30-22:00

3.2 19:30-22:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання, адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах. Харківобленерго раніше звернулося до споживачів, закликавши перенести активне енергоспоживання на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.