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Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго

Суспільство 10:28   01.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні на Харківщині відключатимуть електрику: графік від обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АК “Харківобленерго”.

“Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду”, – пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах орієнтовно:

1.1 17:00-19:30
1.2 17:00-19:30
3.1 19:30-22:00
3.2 19:30-22:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

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Нагадаємо, повернення графіків відключення електрики пов’язане зі спекою. Вона призводить до різкого зростання енергоспоживання,  адже не тільки люди у себе в будинках включають кондиціонери — дуже багато потрібно електрики для потужних систем кондиціювання в торгових центрах та підприємствах. Харківобленерго раніше  звернулося до споживачів, закликавши перенести активне енергоспоживання на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 10:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень діятимуть на Харківщині 1 липня з 17:00 до 22:00, повідомила пресслужба АК “Харківобленерго”".