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Суне спека: Харківобленерго повідомило, коли краще вмикати кондиціонери

Суспільство 10:58   29.06.2026
Оксана Горун
Суне спека: Харківобленерго повідомило, коли краще вмикати кондиціонери

Харківобленерго звернулося до споживачів, повідомивши, який період часу протягом доби є найбільш вдалим для активного споживання електрики. Влітку рекомендації відрізняються від зимових.

“У звʼязку зі значним підвищенням температури повітря спостерігається зростання споживання електроенергії на всій території України”, – констатували енергетики.

Жителів Харківщини просять перенести активне енергоспоживання (тобто включати ті ж самі кондиціонери, бойлери та пральні машинки) на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

“Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та МАКСИМАЛЬНО ОЩАДЛИВО споживайте електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 23:00. Це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки”, – наголосили в обленерго.

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Зазначимо, за прогнозами Гідрометцентру Харківської та Луганської областей останні дні червня на Харківщині не будуть нестандартно спекотними: стовпчики термометрів сягнуть +30°, але не перевищать цей показник.  У довгостроковому прогнозі, що включає перші дні липня, вже з’являються температури до +34 °.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго звернулося до споживачів, повідомивши, який період часу протягом доби є найбільш вдалим для активного споживання електрики".