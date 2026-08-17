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На Харківщині затримуються електрички – на маршрутах небезпечно

Транспорт 11:52   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині затримуються електрички – на маршрутах небезпечно

В АТ “Укрзалізниця” попереджають про затримку деяких приміських електричок на Харківщині. 

Це, пояснюють залізничники, пов’язано із ситуацією у сфері безпеки. У середньому електрички відстають приблизно на півтори години.

Із запізненням їдуть такі рейси:

  • Потяг №854 Дніпро-Гол. – Харків-Пасажирський курсує зі станції Синельникове-2 із затримкою 1 година 11 хвилин;
  • Потяг №6516 Лозова – Харків-Пасажирський курсує зі станції з.п. Хлібна із затримкою 1 година 25 хвилин;
  • Потяг №854 Дніпро-Гол. – Харків-Пасажирський курсує зі станції Зайцеве із затримкою 1 година 28 хвилин.

У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Будь ласка, дотримуйтесь правил евакуації та негайно прямуйте до найближчого укриття або відійдіть на безпечну відстань від залізничної інфраструктури. Рух поїзда буде відновлено лише після завершення повітряної загрози“, – додали в УЗ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” попереджають про затримку деяких приміських електричок на Харківщині. ".