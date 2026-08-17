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На Харьковщине задерживаются электрички – на маршрутах небезопасно

Транспорт 11:52   17.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине задерживаются электрички – на маршрутах небезопасно

В АО «Укрзалізниця» предупреждают о задержке некоторых пригородных электричек на Харьковщине. 

Это, объясняют железнодорожники, связано с ситуацией в сфере безопасности. В среднем, электрички отстают примерно на полтора часа.

С опозданием едут такие рейсы:

  • Поезд №854 Днепр-Гол. – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Синельниково-2 с задержкой 1 час 11 минут;
  • Поезд №6516 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсирует со станции з.п. Хлебная с задержкой 1 час. 25 минут;
  • Поезд №854 Днепр-Гол. – Харьков-Пассажирский курсирует со станции Зайцево с задержкой 1 час. 28 минут.

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно следуйте до ближайшего укрытия или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы», – добавили в УЗ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2026 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» предупреждают о задержке некоторых пригородных электричек на Харьковщине. ".