Двое мужчин пострадали из-за взрыва неизвестного предмета на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов предостерегает: минная опасность на Харьковщине остается высокой. Сегодня, 3 октября, утром в селе Безруки два человека получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

«Пострадавшие – мужчины 30 и 59 лет. Их госпитализировали, сейчас медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Напомним, 23 сентября в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина пострадал, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Спасатели призывают жителей не посещать леса, поля и другие территории, где велись боевые действия. При обнаружении подозрительного предмета — не приближайтесь, не прикасайтесь и звоните по телефону 101 или 112.