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Двое мужчин пострадали из-за взрыва неизвестного предмета на Харьковщине

Происшествия 17:50   03.10.2026
Виктория Яковенко
Двое мужчин пострадали из-за взрыва неизвестного предмета на Харьковщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Начальник ХОВА Олег Синегубов предостерегает: минная опасность на Харьковщине остается высокой. Сегодня, 3 октября, утром в селе Безруки два человека получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

«Пострадавшие – мужчины 30 и 59 лет. Их госпитализировали, сейчас медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Напомним, 23 сентября в Изюмском районе, за пределами города Балаклея, водитель трактора в лесу наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина пострадал, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Спасатели призывают жителей не посещать леса, поля и другие территории, где велись боевые действия. При обнаружении подозрительного предмета — не приближайтесь, не прикасайтесь и звоните по телефону 101 или 112.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 17:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 3 октября, утром в селе Безруки два человека получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.".