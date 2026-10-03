FPV атаковал авто на трассе Золочев-Дергачи: погиб мужчина

3 октября около 09:00 оккупанты FPV-дроном атаковали автомобиль Renault на автодороге Золочев-Дергачи вблизи села Маслии.

В результате удара погиб 66-летний житель поселка Золочев. Автомобиль уничтожен, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Напомним, автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дроном в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы. Они вовремя заметили беспилотник и успели оставить автомобиль до попадания, сообщили в Харьковском филиале «Газсети». Никто не пострадал. Автомобиль поврежден.