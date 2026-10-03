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FPV атаковал авто на трассе Золочев-Дергачи: погиб мужчина

Происшествия 16:03   03.10.2026
Виктория Яковенко
FPV атаковал авто на трассе Золочев-Дергачи: погиб мужчина Фото: Виктор Коваленко

3 октября около 09:00 оккупанты FPV-дроном атаковали автомобиль Renault на автодороге Золочев-Дергачи вблизи села Маслии.

В результате удара погиб 66-летний житель поселка Золочев. Автомобиль уничтожен, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Напомним, автомобиль «Газсети» попал под удар FPV дроном в одном из населенных пунктов Золочевской громады. В машине находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы. Они вовремя заметили беспилотник и успели оставить автомобиль до попадания, сообщили в Харьковском филиале «Газсети». Никто не пострадал. Автомобиль поврежден.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября около 09:00 оккупанты FPV-дроном атаковали автомобиль Renault на автодороге Золочев-Дергачи вблизи села Маслии.".