“Не панацея”: Терехов про захист Харкова за допомогою антидронових сіток

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про озброєння, яким росіяни обстрілюють Харків, а також прокоментував – чи вдасться покращити ситуацію, встановивши у місті антидронові сітки.

Терехов констатував: Харкова опинився у зоні ураження FPV-дронів. Проте чи захищатимуть від них обласний центр шляхом натягування антидронових сіток – вирішуватиме не місто.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Лише військові та обласна військова адміністрація приймають остаточне рішення щодо локацій, які потрібно закрити антидроновими сітками. Ми співпрацюємо дуже тісно, ​​є певні локації, це Кільцева дорога, це ще магістралі, що ведуть до міста Харків, які сьогодні в переліку тих об’єктів, які потрібно буде закривати сітками. Бо коли прилітає «шахед», реактивний «шахед», КАБ, ракети, то вони не можуть допомогти”, – зазначив Терехов.

Він також прокоментував новий вид зброї, яку запускають росіяни по Харкову – ракету “бандероль”.

“Сьогодні дистанція, яку може подолати бандероль приблизно – 500 кілометрів. Дуже велика частина України може опинитися під атакою цих бандеролей. Але тим не менш, сьогодні ми співпрацюємо з військовими, і вони будуть знаходити певне рішення, так як завжди, для того, щоб локалізувати цю загрозу”, – додав мер.