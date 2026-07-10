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Поліцейські могли “продати” броню військовозобов’язаному: скільки просили

Події 10:44   10.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Поліцейські могли “продати” броню військовозобов’язаному: скільки просили

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у допомозі військовозобов’язаному уникнути мобілізації.

За даними слідства, історія розпочалася ще у лютому 2026 року. Тоді один із фігурантів справи дізнався, що товариша його знайомої зняли з розшуку у додатку “Резерв+”. Він, пояснюють у прокуратурі, переконав їх, що це не гарантує повну безпеку та запропонував свою допомогу – оформити броню від мобілізації.

До схеми він залучив свого колегу — поліцейського-водія — та ще одного цивільного спільника. Ділки запропонували «клієнту» фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. При цьому запевнили, що відвідувати роботу чи виконувати будь-які обов’язки не доведеться, натомість гарантували отримання відстрочки від мобілізації. За свої «послуги» вони вимагали 4500 доларів США. Наприкінці квітня того ж року спільники отримали від чоловіка обумовлену суму коштів та його особисті документи для подальшого оформлення, після чого пообіцяли вирішити питання протягом місяця”, – встановили правоохоронці.

Продавали броню військовослужбовцям

Проте завершити цей процес їм не вдалося – копи викрили ймовірних зловмисників. Під час обшуків у них знайшли гроші та телефони. Чоловікам уже вручили підозру та відправили до СІЗО. Наразі правоохоронці розшукують інших причетних до цієї справи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 10:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі розповіли, що затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у допомозі військовозобов’язаному уникнути мобілізації.".