Поліцейські могли “продати” броню військовозобов’язаному: скільки просили

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у допомозі військовозобов’язаному уникнути мобілізації.

За даними слідства, історія розпочалася ще у лютому 2026 року. Тоді один із фігурантів справи дізнався, що товариша його знайомої зняли з розшуку у додатку “Резерв+”. Він, пояснюють у прокуратурі, переконав їх, що це не гарантує повну безпеку та запропонував свою допомогу – оформити броню від мобілізації.

“До схеми він залучив свого колегу — поліцейського-водія — та ще одного цивільного спільника. Ділки запропонували «клієнту» фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. При цьому запевнили, що відвідувати роботу чи виконувати будь-які обов’язки не доведеться, натомість гарантували отримання відстрочки від мобілізації. За свої «послуги» вони вимагали 4500 доларів США. Наприкінці квітня того ж року спільники отримали від чоловіка обумовлену суму коштів та його особисті документи для подальшого оформлення, після чого пообіцяли вирішити питання протягом місяця”, – встановили правоохоронці.

Проте завершити цей процес їм не вдалося – копи викрили ймовірних зловмисників. Під час обшуків у них знайшли гроші та телефони. Чоловікам уже вручили підозру та відправили до СІЗО. Наразі правоохоронці розшукують інших причетних до цієї справи.