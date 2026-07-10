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Двое полицейских могли «продать» бронь военнообязанному: сколько просили

Происшествия 10:44   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое полицейских могли «продать» бронь военнообязанному: сколько просили

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что задержали троих мужчин, которых подозревают в помощи военнообязанному избежать мобилизации.

По данным следствия, история началась еще в феврале 2026 года. Тогда один из фигурантов дела узнал, что товарища его знакомой сняли с розыска в приложении «Резерв+». Он, объясняют в прокуратуре, убедил их, что это не гарантирует полную безопасность и предложил свою помощь – оформить бронь от мобилизации.

«У схеме он привлек своего коллегу — полицейского-водителя — и еще одного гражданского сообщника. Фигуранты предложили «клиенту» фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. При этом заверили, что посещать работу или выполнять какие-либо обязанности не придется, а гарантировали получение отсрочки от мобилизации. За свои услуги они требовали 4500 долларов США. В конце апреля того же года сообщники получили от мужчины оговоренную сумму средств и его личные документы для последующего оформления, после чего пообещали решить вопрос в течение месяца», – установили правоохранители.

Продавали бронь военнослужащим

Однако завершить этот процесс им не удалось – копы разоблачили вероятных злоумышленников. Во время обысков у них нашли деньги, а также телефоны. Мужчинам уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. На данный момент правоохранители разыскивают других причастных к этому делу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 10:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что задержали троих мужчин, которых подозревают в помощи военнообязанному избежать мобилизации.".