Двое полицейских могли «продать» бронь военнообязанному: сколько просили

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что задержали троих мужчин, которых подозревают в помощи военнообязанному избежать мобилизации.

По данным следствия, история началась еще в феврале 2026 года. Тогда один из фигурантов дела узнал, что товарища его знакомой сняли с розыска в приложении «Резерв+». Он, объясняют в прокуратуре, убедил их, что это не гарантирует полную безопасность и предложил свою помощь – оформить бронь от мобилизации.

«У схеме он привлек своего коллегу — полицейского-водителя — и еще одного гражданского сообщника. Фигуранты предложили «клиенту» фиктивное трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры. При этом заверили, что посещать работу или выполнять какие-либо обязанности не придется, а гарантировали получение отсрочки от мобилизации. За свои услуги они требовали 4500 долларов США. В конце апреля того же года сообщники получили от мужчины оговоренную сумму средств и его личные документы для последующего оформления, после чего пообещали решить вопрос в течение месяца», – установили правоохранители.

Однако завершить этот процесс им не удалось – копы разоблачили вероятных злоумышленников. Во время обысков у них нашли деньги, а также телефоны. Мужчинам уже вручили подозрение и отправили в СИЗО. На данный момент правоохранители разыскивают других причастных к этому делу.