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Ливни, гроза, шквалы: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июля

Погода 20:04   09.07.2026
Елена Нагорная
Ливни, гроза, шквалы: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июля

В пятницу, 10 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днём сильный, гроза. По области днём местами град и шквалы до 15–20 м/с.

В Харькове ночью термометры покажут 16–18 градусов, днём — 20–22, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днём — 19–24.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

«Завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями — повсеместно. Возможны временами сильные ливни, грозы. Температура воздуха по-прежнему сдержанная. Потеплеет на следующей неделе», — пишет синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 20:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 10 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днём сильный, гроза. По области днём местами град и шквалы до 15–20 м/с.".