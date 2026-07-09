Ливни, гроза, шквалы: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июля

В пятницу, 10 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днём сильный, гроза. По области днём местами град и шквалы до 15–20 м/с.

В Харькове ночью термометры покажут 16–18 градусов, днём — 20–22, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 14–19 градусов, днём — 19–24.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

«Завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями — повсеместно. Возможны временами сильные ливни, грозы. Температура воздуха по-прежнему сдержанная. Потеплеет на следующей неделе», — пишет синоптик Наталья Диденко.