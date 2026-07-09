«Терехов набирает батальон из подростков»: РФ выдала дипфейк с мэром Харькова

Российская пропаганда распространяет искусственно созданное дипфейк-видео, на котором «мэр Харькова Игорь Терехов» анонсирует формирование военного батальона из подростков и студентов, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ролике, сгенерированном с помощью инструментов искусственного интеллекта, «мэр Харькова» обещает со следующего месяца набирать в подразделение молодежь в возрасте до 20 лет. Российские пропагандисты добавили к фейку абсурдное оправдание: мол, подросткам не нужна боевая подготовка, ведь необходимыми навыками они уже якобы «обладают благодаря компьютерным играм».

На самом деле Терехов не делал никаких подобных заявлений, а само видео является низкокачественным ИИ-продуктом.

Как отметили в ЦПД, такие эмоциональные фейки создаются и масштабируются РФ, чтобы вызвать панику, страх и уныние среди украинцев. Расчет делается на то, что на фоне эмоционального потрясения зритель просто не заметит очевидных технических дефектов и рассинхрона в дипфейке. Россияне регулярно используют технологии искусственного интеллекта от имени украинских чиновников.