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«Терехов набирает батальон из подростков»: РФ выдала дипфейк с мэром Харькова

Общество 18:32   09.07.2026
Елена Нагорная
«Терехов набирает батальон из подростков»: РФ выдала дипфейк с мэром Харькова

Российская пропаганда распространяет искусственно созданное дипфейк-видео, на котором «мэр Харькова Игорь Терехов» анонсирует формирование военного батальона из подростков и студентов, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ролике, сгенерированном с помощью инструментов искусственного интеллекта, «мэр Харькова» обещает со следующего месяца набирать в подразделение молодежь в возрасте до 20 лет. Российские пропагандисты добавили к фейку абсурдное оправдание: мол, подросткам не нужна боевая подготовка, ведь необходимыми навыками они уже якобы «обладают благодаря компьютерным играм».

 

На самом деле Терехов не делал никаких подобных заявлений, а само видео является низкокачественным ИИ-продуктом.

Как отметили в ЦПД, такие эмоциональные фейки создаются и масштабируются РФ, чтобы вызвать панику, страх и уныние среди украинцев. Расчет делается на то, что на фоне эмоционального потрясения зритель просто не заметит очевидных технических дефектов и рассинхрона в дипфейке. Россияне регулярно используют технологии искусственного интеллекта от имени украинских чиновников.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 18:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда распространяет искусственно созданное дипфейк-видео, на котором «Игорь Терехов» анонсирует формирование военного батальона из подростков и студентов.".