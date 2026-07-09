Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон

О трагедии, которая случилась накануне около 18:00 на Дергачевщине, рассказал начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

По его информации, 57-летняя жительница села Токаревка Вторая, пешком шла по автодороге между Прудянкой и Цуповкой. Тогда российский FPV-дрон прицельно ударил по женщине. В результате «прилета» пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения. За ее жизнь боролись медики, однако спасти женщину не удалось. От полученных травм она скончалась в больнице.

«Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаровка Вторая, расположенной в 10-километровой приграничной зоне», – уточнил Задоренко.