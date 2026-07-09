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Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших

Происшествия 08:50   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших

В результате обстрелов Харькова, а также девяти населенных пунктов области погибли двое людей, пострадали – 50, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли мужчина и женщина примерно 60 лет; пострадали 44 человека, в том числе 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка; в пос. Шевченко пострадали мужчины 48 и 56 лет и 22-летняя женщина; в г. Лозовая получили ранения мужчины 42 и 52 лет; на трассе между с. Гусинка и с. Просянка Кондрашовской громады пострадал 67-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской громады погибла 57-летняя женщина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • три ракеты;
  • КАБ;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 23 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харькова, а также девяти населенных пунктов области погибли двое людей, пострадали – 50, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".