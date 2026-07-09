Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших

В результате обстрелов Харькова, а также девяти населенных пунктов области погибли двое людей, пострадали – 50, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли мужчина и женщина примерно 60 лет; пострадали 44 человека, в том числе 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка; в пос. Шевченко пострадали мужчины 48 и 56 лет и 22-летняя женщина; в г. Лозовая получили ранения мужчины 42 и 52 лет; на трассе между с. Гусинка и с. Просянка Кондрашовской громады пострадал 67-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской громады погибла 57-летняя женщина», – добавил Синегубов.

В течение минувших суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

три ракеты;

КАБ;

БпЛА типа «Ланцет»;

три БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

23 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах области.