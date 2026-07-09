Live

Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен (фото/видео)

Происшествия 07:10   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен (фото/видео)

Накануне почти в полночь в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте российского удара в Немышлянском районе.

Спасатели уточнили: в результате удара по пятиэтажке частично разрушены перекрытия, крыша и квартиры на верхнем этаже.

Обстрел Харькова 9 июля

Из-за «прилета» погибли двое людей, еще 42 – пострадали. Среди них четверо детей.

Обстрел Харькова 9 июля

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС, в том числе спасатели, верхолазы, саперы, а также коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказали помощь более 20 людям», – добавили в ГСЧС.

Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».

Читайте также: Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
08.07.2026, 21:59
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026, 22:09
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
08.07.2026, 23:00
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹
08.07.2026, 17:57
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
09.07.2026, 08:30

Новости по теме:

09.07.2026
Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
08.07.2026
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026
Мэрия: в Харькове уже 44 пострадавших, что с ударами по заправкам и FPV 📹
08.07.2026
В дом в Харькове попала молния: загорелась крыша (видео)
08.07.2026
Из-за обстрелов троллейбусы в Харькове меняют маршруты


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен (фото/видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 07:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне почти в полночь в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте российского удара в Немышлянском районе.".