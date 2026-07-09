Разбор завалов обстрелянной пятиэтажки в Харькове завершен (фото/видео)

Накануне почти в полночь в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте российского удара в Немышлянском районе.

Спасатели уточнили: в результате удара по пятиэтажке частично разрушены перекрытия, крыша и квартиры на верхнем этаже.

Из-за «прилета» погибли двое людей, еще 42 – пострадали. Среди них четверо детей.

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС, в том числе спасатели, верхолазы, саперы, а также коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказали помощь более 20 людям», – добавили в ГСЧС.

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Напомним, около 01:40 8 июля военные РФ ударили ракетами по Основянскому и Немышлянскому районам, сообщил мэр Игорь Терехов. В последнем прилетело по частному сектору, повреждения получили 20 домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, испытали острый шок. По данным облпрокуратуры, по Немышлянскому району ударили из РСЗО «Торнадо-С».

Воздушные атаки продолжились около девяти утра. Один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Спустя несколько минут в этом же Немышлянском районе россияне ударили ракетой по жилой пятиэтажке. Последний этаж был частично разрушен. Погибли мужчина и женщина. Еще более 40 человек пострадали, в том числе 16 — получили ранения. По предварительным данным облпрокуратуры, по пятиэтажке ударили дроном-ракетой S8000 «Бандероль».