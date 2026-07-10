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Терехов закликає українців вшанувати пам’ять загиблих через агресію РФ медиків

Суспільство 09:40   10.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов закликає українців вшанувати пам’ять загиблих через агресію РФ медиків

10 липня в Україні вшановують пам’ять медпрацівників, чиї життя забрала війна. Щонайменше 510 медиків загинули внаслідок бойових дій РФ проти України. 

Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх українців не залишатись осторонь, а разом розділити цей День пам’яті.

“Я прошу усіх українців долучитися до цієї пам’яті. Розмістити їхні фото у соцмережах. Поставити рамку на Facebook. Прийти з квітами до їхніх портретів у лікарнях”, – написав міський голова.

Він також повідомив, що у всіх медичних закладах облаштували спеціальні меморіальні локації. На цих місцях усі охочі зможуть вшанувати всіх, хто загинув через війну.

Бо пам’ять про загиблих медиків – це не лише наша вдячність. Це міра нашої людяності. Вічна пам’ять загиблим медикам. Честь і вдячність усім, хто продовжує їхню справу“, – додав Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 09:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня в Україні вшановують пам’ять медпрацівників, чиї життя забрала війна. Щонайменше 510 медиків загинули внаслідок бойових дій РФ проти України. ".