Терехов закликає українців вшанувати пам’ять загиблих через агресію РФ медиків

10 липня в Україні вшановують пам’ять медпрацівників, чиї життя забрала війна. Щонайменше 510 медиків загинули внаслідок бойових дій РФ проти України.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав усіх українців не залишатись осторонь, а разом розділити цей День пам’яті.

“Я прошу усіх українців долучитися до цієї пам’яті. Розмістити їхні фото у соцмережах. Поставити рамку на Facebook. Прийти з квітами до їхніх портретів у лікарнях”, – написав міський голова.

Він також повідомив, що у всіх медичних закладах облаштували спеціальні меморіальні локації. На цих місцях усі охочі зможуть вшанувати всіх, хто загинув через війну.

“Бо пам’ять про загиблих медиків – це не лише наша вдячність. Це міра нашої людяності. Вічна пам’ять загиблим медикам. Честь і вдячність усім, хто продовжує їхню справу“, – додав Терехов.