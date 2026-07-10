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«Не панацея»: Терехов о защите Харькова с помощью антидроновых сеток

Записано 12:06   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Не панацея»: Терехов о защите Харькова с помощью антидроновых сеток Скриншот

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о вооружении, которым россияне обстреливают Харьков, а также прокомментировал – удастся ли улучшить ситуацию, установив в городе антидроновые сетки.

Терехов констатировал: Харькова оказался в зоне поражения FPV-дроны. Однако будут ли защищать от них областной центр путем натягивания антидроновых сеток – решать не городу.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Только военные и областная военная администрация принимают окончательное решение по локациям, которые нужно закрыть антидроновыми сетками. Мы сотрудничаем очень тесно, есть определенные локации, это Окружная дорога, это еще магистрали, ведущие в город Харьков, которые сегодня в перечне тех объектов, которые нужно будет закрывать сетками. Но я хочу сказать, что сетка, как вы понимаете, не панацея от всех бед. Ибо когда прилетает «шахед», реактивный «шахед», КАБ, ракеты, то они не могут помочь», – отметил Терехов.

Он также прокомментировал новый вид оружия, которое запускают россияне по Харькову – ракету «бандероль».

«Сегодня дистанция, которую может преодолеть бандероль примерно – 500 км. Очень большая часть Украины может оказаться под атакой этих бандеролей. Но тем не менее, сегодня мы сотрудничаем с военными, и они будут находить определенное решение, так как всегда, для того, чтобы исключить и локализовать эту угрозу», – добавил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире рассказал о вооружении, которым россияне обстреливают Харьков, а также прокомментировал – удастся ли улучшить ситуацию, установив в городе ".