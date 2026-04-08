Весь російський план провалився в Харкові 8 квітня – учасник подій

Фіаско “Русской весны” в Харкові 8 квітня 2014 року увійде до історії України. Цій даті потрібно приділити більше уваги в підручниках, вважає Олександр Скакун. На той момент він був першим заступником начальника УСБУ в Харківській області та повертав прапор України на дах будівлі ХОДА.

“Насправді, саме цього дня нам вдалося зламати хребет кремлівській думці про те, що можливо повторити історію початку ХХ століття та використати місто Харків як тимчасову столицю, створивши на території Харківської, Донецької та Луганської областей “Новороссию”. Я впевнений, що в планах було б її потім переназвати якоюсь там а-ля радянською Україною зі столицею в місті Харкові. І, як це було вже в історії України, знову повзти в бік Києва та в бік заходу нашої країни своїм впливом. Щоб потім встановити свій режим на території усієї України. І запевняю вас, якби, не дай Боже, стався такий сценарій, то місто Харків знову б перестало бути столицею цього утворення. У планах була знову столиця України Київ, але України, яка підконтрольна Російській імперії”, – поділився Скакун у коментарі МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, 8 квітня 2014 року відбувся штурм будівлі ХОДА за участю бійців вінницького спецпідрозділу “Ягуар”. На той момент будівлю захопили учасники проросійського сепаратистського руху, які напередодні оголошували себе депутатами та голосували за проголошення так званої “ХНР”.

Олександр Скакун підкреслив: “Весь цей план провалився 8 квітня 2014 року. Тому це дуже серйозна дата, якій не до кінця віддано належне, насправді – ні населенням, ні істориками. Я не бачив і в підручниках України широкого обговорення цієї дати, аналізу можливих наслідків порівняно з історичними парадигмами початку ХХ століття”.

На його думку, в РФ цю дату пам’ятають і досі “передають привіти” Харківщині. Таким можна вважати різку активізацію повітряного терору міста та регіону в останній тиждень. Зокрема, серію з кількох діб безперервної атаки БпЛА на Харків та масштабні удари по області цієї ночі. За інформацією ХОВА, протягом доби регіон атакували понад пів сотні безпілотників, “прильоти” були в п’яти районах. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, внаслідок ударів, зокрема, виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві в Харківському районі (за інформацією МГ “Об’єктив”, горить нафтопереробний завод у Мерефі).

“Так сказати, черговий “привіт” Харкову від нашого ворога. Тим не менше, у харків’ян, у Харкова, в українців в історії ніколи не опускалися руки. Руки не опустяться і цього разу, і в цій війні”, – прокоментував Скакун.

