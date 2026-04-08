Сьогодні 8 квітня 2026: яке свято та день в історії

8 квітня в Україні – День працівників ТЦК і СП. У цей день 2014-го вінницький “Ягуар” звільнив від сепаратистів будівлю Харківської ОДА. У 2005-му пройшли похорони Папи Римського Івана Павла II. У 1992-му вийшла директива “Про формування Військово-Морських Сил України”. У 1990-му відбулася прем’єра серіалу «Твін Пікс». У 1971-му відбувся перший Всесвітній конгрес ромів. У 1951-му розпочався другий етап операції “Північ” в Україні – депортація свідків Єгови та їхніх сімей. У 1930-му відбулася прем’єра кінофільму Олександра Довженка “Земля”. У 1918-му німецькі війська спільно з військом ОУН вигнали більшовиків із Харкова. У 1904-му Велика Британія та Франція підписали “Сердечну угоду” (“Антанту”). У 1709 році уклали Великобудищанський трактат між гетьманом Мазепою, королем Швеції та запорожцями.

Свята та пам’ятні дати 8 квітня

8 квітня в Україні – День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та День горицвіту весняного (або адоніса) – однієї з перший весняних лікарських рослин.

У світі – Міжнародний день ромів.

Друга середа квітня – це Міжнародний день рожевого (спрямований на боротьбу з булінгом, гомофобією та трансфобією).

Також відзначають: Міжнародний день буддизму, Міжнародний день фен-шуй та День карликового бегемота.

8 квітня в історії

8 квітня 1481 року католицька церква оголосила хрестовий похід для звільнення від мусульманської окупації міста Отранто на півдні Італії. Докладніше.

8 квітня 1709 року уклали Великобудищанський трактат між гетьманом Іваном Мазепою, шведським королем Карлом XII та кошовим отаманом Запорізької Січі Костем Гордієнком. Докладніше.

8 квітня 1904 року непримиренні противники Велика Британія та Франція підписали так звану “Сердечну угоду” (“Entente cordiale” або “Антанту”). Докладніше.

8 квітня 1918 року німці, які були союзниками армії УНР, зайняли Харків, до цього окупований більшовиками. Докладніше.

8 квітня 1930 року відбулася прем’єра шедевра українського кіно. У кінотеатрах Києва вперше показали кінофільм Олександра Довженка “Земля”. Докладніше.

8 квітня 1951 року розпочався другий етап операції “Північ” – в Україні. Під назвою “Операція “Північ” в СРСР приховували чергову депортацію, цього разу за релігійною ознакою. Докладніше.

8 квітня 1971 року відбувся перший Всесвітній конгрес ромів. Цього дня відзначають Міжнародний день ромів.

8 квітня 1990 року над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

8 квітня 1990 року відбулася прем’єра серіалу Девіда Лінча “Твін Пікс” на американському телеканалі АВС. За мірками класичних “мильних опер” він зовсім невеликий – містить 30 серій, які розділені на два “класичні” сезони 1990-1991 років. У 2010-х зняли продовження – третій сезон, який однак сприйняли далеко не всі фанати.

Спочатку серіал був експериментом – зняли лише пілотну серію, причому у форматі повноцінного 90-хвилинного фільму, де виявляють тіло вбитої Лори Палмер.

“Оголене тіло білявої королеви випускного було знайдено на березі, загорнутим у поліетилен, у першому епізоді серіалу, що спантеличило мешканців невеликого містечка Твін Пікс на північному заході Тихого океану і започаткувало центральну сюжетну лінію серіалу”, – нагадує деталі проєкт History.

Підбір акторів, містична атмосфера та таємничий сюжет одразу захопили глядачів. Перший епізод мав дуже високі рейтинги – його переглянули близько 34 млн глядачів у США. Згодом і весь перший сезон серіалу став найрейтинговішим на телеканалі. “Твін Пікс” отримав вісім номінацій на премію “Еммі” за свій перший сезон та виграв дві з них. Утім, другий сезон уже почав просідати в рейтингах. Глядачі скаржилися на “передоз” сюжетних поворотів. Тому АВС вирішив відмовитися від третього сезону. Останні серії вийшли у червні 1991-го. А Девід Лінч під тиском керівництва телеканалу змушений був розкрити особистість убивці набагато раніше, ніж планував (у 7-му епізоді другого сезону).

Утім, зараз “Твін Пікс” сприймається як класика. А питання “Хто вбив Лору Палмер?” став своєрідною кодовою фразою для покоління 1990-х.

8 квітня 1992 року вийшла директива першого Міністра оборони України генерал-полковника Костянтина Морозова №Д-8 “Про формування Військово-Морських Сил України”. Детальніше.

8 квітня 2005 року відбулася наймасовіша церемоніальна подія в історії людства – похорон Папи Римського Івана Павла II у Ватикані. Детальніше.

8 квітня 2014 року відбувся штурм будівлі ХОДА за участю бійців вінницького спецпідрозділу “Ягуар”. Докладніше.

Церковне свято 8 квітня

16 квітня – Велика середа. Вшановують пам’ять апостолів Іродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на черемсі з’явилися листя, значить вже можна садити картоплю.

Заморозки 8 квітня – до холодної весни.

Якщо сонце сходить у хмарах – чекайте на потепління.

Що не можна робити 8 квітня

У Велику середу не можна конфліктувати, лаятись матом і думати про погане.

Не можна відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.

Не можна рубати дрова та займатися рукоділлям (шити, в’язати, вишивати).

Жінкам не можна голосно розмовляти та співати.