Сьогодні 8 квітня: яке свято та день в історії ????????????????????????????????????

8 квітня 1709 року уклали Великобудищанський трактат між гетьманом Мазепою, королем Швеції та запорожцями. У 1904-му Велика Британія та Франція підписали “Сердечну угоду” (“Антанту”). У 1918-му німецькі війська спільно з військом ОУН вигнали більшовиків із Харкова. У 1930-му відбулася прем’єра кінофільму Олександра Довженка “Земля”. У 1951-му розпочався другий етап операції “Північ” в Україні – депортація свідків Єгови та їхніх сімей. У 1971-му відбувся перший Всесвітній конгрес ромів. У 1992-му вийшла директива “Про формування Військово-Морських Сил України”. У 2005-му пройшли похорони Папи Римського Івана Павла II.

Свята та пам’ятні дати 8 квітня

В Україні 8 квітня – День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів).

У світі: Міжнародний день ромів, Міжнародний день феншуй.

8 квітня в історії

8 квітня 1481 року католицька церква оголосила хрестовий похід для звільнення від мусульманської окупації міста Отранто на півдні Італії. Детальніше.

8 квітня 1709 року уклали Великобудищанський трактат між гетьманом Іваном Мазепою, шведським королем Карлом XII та кошовим отаманом Запорізької Січі Костем Гордієнком. Детальніше.

8 квітня 1904 року непримиренні противники Велика Британія та Франція підписали так звану “Сердечну угоду” (“Entente cordiale” або “Антанту”). Детальніше.

8 квітня 1918 року німці, які були союзниками армії УНР, зайняли Харків, до цього окупований більшовиками. Детальніше.

8 квітня 1930 року відбулася прем’єра шедевра українського кіно. У кінотеатрах Києва вперше показали кінофільм Олександра Довженка “Земля”. Детальніше.

8 квітня 1951 року розпочався другий етап операції “Північ” – в Україні. Під назвою “Операція “Північ” в СРСР приховували чергову депортацію, цього разу за релігійною ознакою. “Геть з очей” вивозили свідків Єгови – з території України, Молдови, Білорусі та країн Балтії. На території України ця релігійна організація з’явилася на початку XX століття, її чисельність збільшилася після Першої світової війни із прибуттям з-за кордону емігрантів, які привозили з собою нові релігійні віяння.

“Після Другої світової свідки Єгови опинилися у переліку переслідуваних радянським режимом груп. Вони продовжували сповідувати своє віровчення, відмовлялися служити в Радянській армії, не вступали до компартії та не хотіли поширювати ідеї комунізму в проповіді”, – зазначають в Українському інституті національної пам’яті.

Питання виселення за релігійною ознакою ініціював у травні 1950 року міністр державної безпеки СРСР Віктор Абакумов. А за кілька місяців його план схвалив Сталін. Людей депортували із шести радянських республік – до російських Іркутської та Томської областей. Перший етап цієї операції стартував 1 квітня, а 8 квітня розпочали реалізацію другого етапу – в Українській РСР. Людям, до яких приходили “за списками”, повідомляли лише, що їх вивозять з України та не говорили, куди саме. Цінні речі, як і ключі від приміщень, забирали. З собою можна було взяти лише необхідний одяг, посуд та дрібні інструменти. Інше майно конфісковували на користь держави та передавали колгоспам.

“Дітей та дорослих заганяли до товарних вагонів, потяг з переселенцями діставався Сибіру десь за два-три тижні. На новому місці людей селили в бараках. Обжитися не було коли, бо потрібно було одразу виходити на роботу на лісоповалі. Втеча з таких спецпоселень каралася двадцятьма роками каторжних робіт”, – зазначають в УІНП.

За даними дослідника Костянтина Бережка, загалом так у СРСР депортували 9793 особи. З них 6308 людей виселили з України. Ці дані, мабуть, не вичерпні. Залишити місця виселення їм дозволили лише у 1965 році, а конфісковане майно так і не повернули.

8 квітня 1971 року відбувся перший Всесвітній конгрес ромів. Цього дня відзначають Міжнародний день ромів. За традицією святкування, цього дня в певний час запалюють на вулицях свічки як символ єдності, а також спускають на воду рік вінки, що символізує нелегку долю ромів, які блукають світом, не маючи власної країни.

8 квітня 1990 року над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

8 квітня 1992 року вийшла директива першого Міністра оборони України генерал-полковника Костянтина Морозова №Д-8 “Про формування Військово-Морських Сил України”. Детальніше.

8 квітня 2005 року відбулася наймасовіша церемоніальна подія в історії людства – похорон Папи Римського Івана Павла II у Ватикані. Детальніше.

Церковне свято 8 квітня

8 квітня вшановують апостолів Іродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними. Усі вони жили в I столітті та належать до 70 апостолів, обраних Христом і посланих ним на проповідь. Апостол Іродион був родичем апостола Павла та його супутником у багатьох подорожах. Став єпископом міста Патари та звернув у християнство багатьох греків-язичників та юдеїв. Коли апостола Петра розіп’яли одночасно з ним, а також разом зі святим Олімпом, голову відсікли й апостолу Іродиону. Апостол Агав проповідував у різних країнах і мав дар пророцтва. Апостол Руф був єпископом у грецькому місті Фіви, апостол Асинкрит – єпископом у Гірканії, апостол Флегонт – у місті Марафоні, апостол Єрм – у Далмації. Усі апостоли за своє служіння перенесли страждання та мученицькі померли.

Народні прикмети

Якщо на черемсі з’явилися листя, значить вже можна садити картоплю.

Заморозки 8 квітня – до холодної весни.

Якщо сонце сходить у хмарах – чекайте на потепління.

Що не можна робити 8 квітня

Не можна прибирати в домі.

Краще не рибалити та не працювати в городі.