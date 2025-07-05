Чи буде дефіцит пального на Харківщині через удар по Чугуєву – мер
Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила про ситуацію в місті після масованого нальоту “шахедів”, а також спростувала чутки, що загрожує дефіцит палива.
Мінаєва поінформувала: ліквідація наслідків обстрілу Чугуєва триває. За її даними, у місті пошкоджені 12 приватних будинків, 35 кімнат у гуртожитку, три об’єкти бізнесу та один навчальний заклад. За інформацією ДСНС, на місці одного з ударів все ще гасять масштабну пожежу.
“Наразі в декількох мікрорайонах міста, прилеглих до епіцентру влучань, відсутнє електропостачання.
В його відновленні залучена максимальна кількість техніки та енергетиків. Усі вони працюють з повною самовіддачею”, – зазначила Мінаєва.
А також прокоментувала чутки, які вже ширяться в соцмережах.
“Щодо чуток про можливі перебої з постачанням пального на місцеві АЗС, то вони не мають під собою ніякого підґрунтя: дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде. Вкотре прошу вас, шановні земляки, довіряти тільки офіційній інформації з перевірених джерел та зберігати спокій. Ми з вами не перший день знаходимось під ворожими ударами та знаємо що і як маємо робити”, – написала мер.
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Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дефицит, обстріли, пожежа, топливо, Чугуїв, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 11:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила про ситуацію в місті після масованого нальоту “шахедів”, а також спростувала чутки, що загрожує дефіцит палива".