18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Російська армія атакувала, зокрема, в районі Глибокого на півночі від Харкова, повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 5 липня.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай”, – проінформували в Генштабі.

Там зазначили, що окупанти завдали по Харківській області авіаудару – в районі Вільхуватки.

Загалом на фронті за добу було 183 бойові зіткнення. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта”, – перелічили в ГШ.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.