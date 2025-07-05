Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Фронт 10:33   05.07.2025
Оксана Горун
18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Російська армія атакувала, зокрема, в районі Глибокого на півночі від Харкова, повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 5 липня.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай”, – проінформували в Генштабі.

Там зазначили, що окупанти завдали по Харківській області авіаудару – в районі Вільхуватки.

Загалом на фронті за добу було 183 бойові зіткнення. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів.

Читайте також: Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого чекати далі, пояснив DeepState

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта”, – перелічили в ГШ.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
05.07.2025, 10:33
Протягом доби ворог наступав у Харківській області 14 разів – Генштаб
Протягом доби ворог наступав у Харківській області 14 разів – Генштаб
04.07.2025, 08:20
Новини Харкова — головне 5 липня: “приліт” по Чугуєву, як минула ніч
Новини Харкова — головне 5 липня: “приліт” по Чугуєву, як минула ніч
05.07.2025, 10:38
Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу
Удар “шахедів” по Чугуєву: 11 постраждалих – Синєгубов про події за добу
05.07.2025, 10:02
Сьогодні 5 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 липня: яке свято та день в історії
05.07.2025, 06:00
У суботу в Харкові та області буде небезпечно: обіцяють грозу, град і шквали
У суботу в Харкові та області буде небезпечно: обіцяють грозу, град і шквали
04.07.2025, 14:46

Новини за темою:

16:08
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого очікувати далі, пояснив DeepState
13:19
Кількість штурмів зросла на Харківщині, що відбувається в Міловому – ЗСУ
12:14
«Рухається до нас техніка, яка має збивати «шахеди» – заява Ахіллеса (відео)
06:00
Сьогодні 4 липня: яке свято та день в історії
16:11
DeepState повідомляє про просування РФ на Харківщині: мапа

Ви читали новину: «18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія атакувала, зокрема, в районі Глибокого на півночі від Харкова, повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 5 липня".