18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Російська армія атакувала, зокрема, в районі Глибокого на півночі від Харкова, повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 5 липня.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай”, – проінформували в Генштабі.
Там зазначили, що окупанти завдали по Харківській області авіаудару – в районі Вільхуватки.
Загалом на фронті за добу було 183 бойові зіткнення. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів.
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“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони противника, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів окупанта”, – перелічили в ГШ.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія атакувала, зокрема, в районі Глибокого на півночі від Харкова, повідомив Генштаб у зведенні на 08:00 5 липня".