18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Российская армия атаковала, в том числе, в районе Глубокого на севере от Харькова, сообщил Генштаб в сводке на 08:00 5 июля.

«На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай», — проинформировали в Генштабе.

Там отметили, что оккупанты нанесли по Харьковской области авиаудар — в районе Ольховатки.

В целом на фронте за сутки было 183 боевых столкновения. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг атаковал 27 раз.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и пять других важных объектов оккупанта», — перечислили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.