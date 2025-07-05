18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Российская армия атаковала, в том числе, в районе Глубокого на севере от Харькова, сообщил Генштаб в сводке на 08:00 5 июля.
«На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай», — проинформировали в Генштабе.
Там отметили, что оккупанты нанесли по Харьковской области авиаудар — в районе Ольховатки.
В целом на фронте за сутки было 183 боевых столкновения. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг атаковал 27 раз.
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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и пять других важных объектов оккупанта», — перечислили в ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия атаковала, в том числе, в районе Глубокого на севере от Харькова, сообщил Генштаб в сводке на 08:00 5 июля".