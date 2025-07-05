Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр

Происшествия 11:11   05.07.2025
Оксана Горун
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр

Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила о ситуации в городе после массированного налета «Шахедов», а также — опровергла слухи, что грозит дефицит топлива.

Минаева проинформировала: ликвидация последствий обстрела Чугуева продолжается. По ее данным, в городе повреждены 12 частных домов, 35 комнат в общежитии, три объекта бизнеса и одно учебное заведение. По информации ГСЧС, на месте одного из ударов все еще тушат масштабный пожар.

Пожар после прилета по Чугуеву 3

«В нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение. В его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков. Все они работают с полной самоотдачей», — отметила Минаева.

А также прокомментировала слухи, которые уже распространяются в соцсетях.

«Что касается слухов о возможных перебоях с поставкой горючего на местные АЗС, то они не имеют под собой никакой подоплеки: дефицита горючего в результате обстрела не будет. Еще раз прошу вас, уважаемые земляки, доверять только официальной информации из проверенных источников и сохранять спокойствие. Мы с вами не первый день находимся под вражескими ударами и знаем что и как делать», — написала мэр.

Читайте также: 18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 5 июля: «прилет» по Чугуеву, часть города без света
Новости Харькова — главное 5 июля: «прилет» по Чугуеву, часть города без света
05.07.2025, 11:19
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
05.07.2025, 11:11
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
05.07.2025, 11:33
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области
04.07.2025, 20:28
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
04.07.2025, 14:46
Звезде роспропаганды из Харьковской области сообщили о подозрении
Звезде роспропаганды из Харьковской области сообщили о подозрении
05.07.2025, 12:14

Новости по теме:

12:43
Если взрывы – есть потребность в донорской крови: на Харьковщине – дефицит
15:02
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)
12:35
Нужны отрицательные группы крови: харьковчан просят стать донорами
13:19
«Работа учителя оценивается низко»: будут ли сокращать педагогов в Харькове
17:45
Дефицит врачей: каких специалистов не хватает в Харькове и области

Вы читали новость: «Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 11:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила о ситуации в городе после массированного налета «Шахедов», а также — опровергла слухи, что грозит дефицит топлива".