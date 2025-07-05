Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила о ситуации в городе после массированного налета «Шахедов», а также — опровергла слухи, что грозит дефицит топлива.
Минаева проинформировала: ликвидация последствий обстрела Чугуева продолжается. По ее данным, в городе повреждены 12 частных домов, 35 комнат в общежитии, три объекта бизнеса и одно учебное заведение. По информации ГСЧС, на месте одного из ударов все еще тушат масштабный пожар.
«В нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение. В его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков. Все они работают с полной самоотдачей», — отметила Минаева.
А также прокомментировала слухи, которые уже распространяются в соцсетях.
«Что касается слухов о возможных перебоях с поставкой горючего на местные АЗС, то они не имеют под собой никакой подоплеки: дефицита горючего в результате обстрела не будет. Еще раз прошу вас, уважаемые земляки, доверять только официальной информации из проверенных источников и сохранять спокойствие. Мы с вами не первый день находимся под вражескими ударами и знаем что и как делать», — написала мэр.
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Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поезд. Из-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дефицит, обстрелы, пожары, топливо, Чугуїв, Чугуев, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила о ситуации в городе после массированного налета «Шахедов», а также — опровергла слухи, что грозит дефицит топлива".