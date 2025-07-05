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Новости Харькова — главное 5 июля: «прилет» по Чугуеву, как прошла ночь

Происшествия 10:38   05.07.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 5 июля: «прилет» по Чугуеву, как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

10:38

18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

«На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Зеленый Гай», — проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 5 июля.

10:17

Массированный удар БпЛА по Чугуеву

С вечера 4 июля в Харькове длилась затяжная тревога из-за атаки российских «Шахедов». Ее объявили в 21:21, а отбой дали в 01:11. За это время российские БпЛА массированно атаковали Чугуев. В городе возникли пожары, пострадали 11 человек, среди них два ребенка. Пожар на одном из объектов все еще тушат, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. К ликвидации последствий привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд», — проинформировали в ГСЧС.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в целом за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек, еще 15 пострадали. Россияне обстреляли 6 локаций региона.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 10:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»".