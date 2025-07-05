Звезде роспропаганды из Харьковской области сообщили о подозрении
Таксист из Купянского района Харьковской области снимался в постановочных сюжетах российских «СМИ».
Во время оккупации мужчина сбежал в РФ и там выступает против своей страны, сообщили в СБУ.
«Находясь в 2024 году на территории российского Краснодара, этот мужчина добровольно приобрел гражданство государства-агрессора и принял участие в голосовании за российского диктатора путина во время так называемых выборов президента российской федерации. Во время голосования он раздавал интервью прокремлевским информагентствам, в которых оправдывал российское вторжение в Украину. Злоумышленник на камеру восхвалял политическое руководство рф, глорифицировал российских захватчиков и повторял выдумки российской пропаганды о «нацистах», — подчеркнул спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В областной прокуратуре уточнили: мужчина заявил пропагандистам во время «выборов» диктатора, что «впервые с гордостью отдал голос за человека, поднявшего россию с колен».
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«Далее подозреваемый переходит к откровенным призывам к расправе — говорил о «всенародном трибунале в Донецке над нацистскими тварями» и распространял дезинформацию о военных действиях на территории Украины. В завершение он рассказывает авторское стихотворение. В нем утверждает, что «россия есть, была и будет» и призывает «на Русь не ходить», потому что это обречено», — процитировали прокуроры и опубликовали видео этих художеств.
Спикер УСБУ отметил, что выходец с Купянщины дошел в своих рассказах до того, что обвинял Украину в якобы подготовке нападения на РФ. И эти заявления российские пропагандисты преподносили как позицию рядовых украинцев и широко распространяли.
«На основании собранных оперативниками СБУ доказательств фигуранту заочно уведомлено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации). За такое преступление ему грозит восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщил Абдула.
Сейчас подозреваемый продолжает скрываться от правосудия в РФ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, подозрение, предатель, прокуратура, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 12:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Таксист из Купянского района Харьковской области снимался в постановочных сюжетах российских «СМИ»".