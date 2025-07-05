Зірці розпропаганди з Харківської області повідомили про підозру
Таксист із Куп’янського району Харківської області знімався у постановочних сюжетах російських “ЗМІ”.
Під час окупації чоловік втік до РФ і там виступає проти своєї країни, повідомили в СБУ.
“Перебуваючи у 2024 році на території російського Краснодара, цей чоловік добровільно набув громадянства держави-агресора та взяв участь у голосуванні за російського диктатора путіна під час так званих виборів президента російської федерації. Під час голосування він “роздавав” інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких виправдовував російське вторгнення в Україну. Зловмисник на камеру вихваляв політичне керівництво рф, глорифікував російських загарбників та повторював вигадки російської пропаганди про “нацистів”, – наголосив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
В обласній прокуратурі уточнили: чоловік заявив пропагандистам під час “виборів” диктатора, що “вперше з гордістю віддав голос за людину, яка підняла росію з колін”.
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“Далі підозрюваний переходить до відвертих закликів до розправи — говорив про “всенародний трибунал у Донецьку над нацистськими тварями” та поширював дезінформацію про воєнні дії на території України. На завершення він розповідає авторський вірш. У ньому стверджує, що “росія є, була і буде” та закликає “на Русь не ходити”, бо, мовляв, це приречено”, – процитували прокурори та опублікували відео цієї “творчості”.
Спікер УСБУ відзначив, що виходець із Куп’янщини дійшов у своїх розповідях до того, що звинувачував Україну в нібито підготовці нападу на РФ. І ці заяви російські пропагандисти подавали як позицію пересічних українців та широко поширювали.
“На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації). За такий злочин йому загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, – повідомив Абдула.
Наразі підозрюваний продовжує переховуватися від правосуддя у РФ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, підозра, предатель, прокуратура, пропаганда, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 12:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таксист із Куп’янського району Харківської області знімався у постановочних сюжетах російських “ЗМІ”".