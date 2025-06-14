В центре Харькова – с флагом со свастикой: полиция нашла подростков (видео)

Правоохранители установили подростков, которые по данным копов, демонстрировали нацистскую символику в центре Харькова.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что во время мониторинга соцсетей 13 июня обнаружили видео, на котором молодые люди фотографируются с флагом со свастикой.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Telegram-канал Харків 1654

Видео: Telegram-канал Харків 1654

«По результатам проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личности нарушителей и разыскали их. Это жители города 15 и 17 лет. Они с родителями были приглашены в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», — рассказали в полиции.

Следователи начали предварительное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.