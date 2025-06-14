В центре Харькова – с флагом со свастикой: полиция нашла подростков (видео)
Правоохранители установили подростков, которые по данным копов, демонстрировали нацистскую символику в центре Харькова.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что во время мониторинга соцсетей 13 июня обнаружили видео, на котором молодые люди фотографируются с флагом со свастикой.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика
Видео: Telegram-канал Харків 1654
Видео: Telegram-канал Харків 1654
«По результатам проведения оперативных мероприятий правоохранители установили личности нарушителей и разыскали их. Это жители города 15 и 17 лет. Они с родителями были приглашены в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия», — рассказали в полиции.
Следователи начали предварительное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: досудебное расследование, новости Харькова, подростки, полиция;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2025 в 21:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили подростков, которые по данным копов, демонстрировали нацистскую символику в центре Харькова.".