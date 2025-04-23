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Фотосессия с нацистскими жестами в Дробицком Яру: реакция мэра, идет следствие

Происшествия 18:50   23.04.2025
Оксана Горун
Фотосессия с нацистскими жестами в Дробицком Яру: реакция мэра, идет следствие Фото: ХХ

ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировало на фотографии, которые распространили Telegram-каналы Харькова. В кадре — трое парней в Дробицком Яру.

«23 апреля в одной из групп мессенджера Telegram обнаружено сообщение, на котором трое молодых людей на мемориале в Дробицком Яру распространили и публично использовали символику нацистского режима. Неизвестные опубликовали фотографии, на которых они на месте памяти жертв Холокоста показывали нацистские жесты», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее харьковские Telegram-каналы публиковали следующие фото, логично их прокомментировав.

 

На оскорбление памяти жертв нацизма в Харькове отреагировал мэр Игорь Терехов.

«Дробицкий Яр – это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней.
И когда я вижу фото, на котором трое молодых людей дерзко издеваются над памятью жертв Холокоста — я возмущен. Глубоко. Лично. Эти трое — не «мальчики», не «шутки», не «глупость». Это сознательный акт надругательства над памятью. Над человечностью. Над Харьковом. Обращаюсь к стражам порядка — найдите их. Быстро. Публично. И сделайте все, чтобы эти малолетние нацисты понесли наказание, достойное их поступка», — написал он.

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Полиция уже начала досудебное расследование. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»). За фотосессию, оскверняющую память жертв нацизма, фигурантам может грозить пять лет провести в тюрьме. Сейчас полиция устанавливает их личности.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 18:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировало на фотографии, которые распространили Telegram-каналы Харькова. В кадре — трое парней в Дробицком Яру".