Фотосессия с нацистскими жестами в Дробицком Яру: реакция мэра, идет следствие

ГУ Нацполиции в Харьковской области отреагировало на фотографии, которые распространили Telegram-каналы Харькова. В кадре — трое парней в Дробицком Яру.

«23 апреля в одной из групп мессенджера Telegram обнаружено сообщение, на котором трое молодых людей на мемориале в Дробицком Яру распространили и публично использовали символику нацистского режима. Неизвестные опубликовали фотографии, на которых они на месте памяти жертв Холокоста показывали нацистские жесты», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее харьковские Telegram-каналы публиковали следующие фото, логично их прокомментировав.

На оскорбление памяти жертв нацизма в Харькове отреагировал мэр Игорь Терехов.

«Дробицкий Яр – это не просто место. Это рана Харькова. Это тишина, которая кричит о боли тысяч невинных жизней.

И когда я вижу фото, на котором трое молодых людей дерзко издеваются над памятью жертв Холокоста — я возмущен. Глубоко. Лично. Эти трое — не «мальчики», не «шутки», не «глупость». Это сознательный акт надругательства над памятью. Над человечностью. Над Харьковом. Обращаюсь к стражам порядка — найдите их. Быстро. Публично. И сделайте все, чтобы эти малолетние нацисты понесли наказание, достойное их поступка», — написал он.

Полиция уже начала досудебное расследование. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 («Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»). За фотосессию, оскверняющую память жертв нацизма, фигурантам может грозить пять лет провести в тюрьме. Сейчас полиция устанавливает их личности.